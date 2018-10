El PP abre el camino para reprobar a Pedro Duque en el Congreso por su sociedad patrimonial

Publicada el 12/10/2018 a las 12:31 Actualizada el 12/10/2018 a las 12:43

El listón lo fijó Sánchez

El PP va a interpelar el próximo miércoles en el Congreso al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, por la, la embajadora de España en Malta, Consuelo Femenía, cuando adquirió su casa familia de Jávea (Alicante),En el texto de su interpelación, al que ha tenido acceso Europa Press, los conservadores demandan que el ministro muestre la documentación correspondiente a su autoalquiler yy avanzan que, si se demuestra que "ha mentido", debe dimitir o ser cesado de forma inmediata por el presidente Pedro Sánchez.El PP utilizó una fórmula similar en la moción aprobada por el Pleno el pasado martes en la que la Cámara exigió la dimisión o, en su caso, el cese de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Si a los de Pablo Casado no les satisface las explicaciones que dé el martes, Duque podría convertirse en elcuando se vote la moción la semana del 22 de octubre.La información sobre la sociedad patrimonial creada por Duque se publicó el 27 de septiembre y ese mismo día el ministrode ningún impuesto y que consignaba a la misma los ingresos correspondientes a su autoalquiler como marca la legislación.Para el PP, resultan "" los argumentos del ministros para "eludir el impuesto de sucesiones" máxime, recalcan, cuando ellos lo quieren suprimir y el PSOE quiere subirlo. "No parece muy coherente exigir al resto de españoles un esfuerzo para hacer frente a la subida de impuestos mientras diferentes miembros del Ejecutivo utilizan sociedades instrumentales para pagar menos", esgrimen los conservadores recordando el caso del dimitido Màxim Huerta.Además, insiste en que el fue el propio Sánchez "quien fijó el listón" en estos temas cuando en febrero de 2015 afirmó que si tuviera en su equipo a un "responsable político con una sociedad interpuesta paraque le toca pagar, al día siguiente esa persona estaría fuera".Los de Casado admiten que la creación de una sociedad patrimonial no constituye "ningún delito", pero que las informaciones periodísticas han demostrado que entre 2015 y 2017, en contra de lo afirmado por Duque, su sociedad patrimonial no declaró ningún ingreso, sino sólo gastos de explotación.A su juicio, de constatarse que no se imputó en esos años el correspondiente autoalquiler, significaría que el ministro, "lo que constituiría una ilegalidad fiscal", y, además y "más grave", habría "mentido a todos los españoles".