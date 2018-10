El Gobierno, convencido de un acuerdo con el PNV para aprobar los Presupuestos

Publicada el 13/10/2018 a las 16:02 Actualizada el 13/10/2018 a las 16:03

Esperan el "sí" de Bruselas

Las acusaciones de PP y Cs

La, se ha mostrado convencida de lapara el año 2019, toda vez que la formación nacionalista ya ha anunciado que su apoyo a los mismos no será "gratuito". De hecho, Montero, en declaraciones a los periodistas en Sevilla recogidas por Europa Press, ha recordado que cuando los partidos se sientan a negociar deben tener la actitud de ir a las conversaciones en una posición de máximos, para luego ir "modulando" las actitudes, por lo que en principio ve "lógico" que el PNV acuda al llamamiento teniendo una lista de cuestiones "que consideran lo mejor para la defensa de los intereses que representan".En este sentido, ha extrapolado este razonamiento a otras formaciones y peticiones nacionalistas, si bien ha señalado que el acuerdo al que se ha llegado entre PSOE y Unidos Podemos contiene, ejemplificando en una cantidad de 2.000 millones para Cataluña o en una cifra similar que, de manera adicional, se destinará para Andalucía en 2019.En lo que respecta a las, la ministra ha expresado su convicción de que se encontrarán puntos de acuerdo con el partido vasco, "que siempre se ha comportado de forma responsable en este país", para avanzar en medidas que se contemplan en el paquete y que benefician a la totalidad de ciudadanos del País Vasco, "y me consta que así lo consideran", aun teniendo en cuenta que "quieran aportar su granito de arena y que su formación política salga fortalecida".Por su parte, la, ha remarcado que los partidos independentistas , que supeditan su apoyo a los Presupuestos Generales del Estados (PGE) a medidas en torno a los presos soberanistas, tendrán que justificar y dar explicaciones deque buscan mejorar la vida de los ciudadanos afectados por la crisis. En la inauguración de la exposición 175 años de nuestra bandera, Robles ha incidido en que "no vale mezclar" el procedimiento judicial en torno a los presos soberanistas, que en un democracia corresponden exclusivamente a los jueces, con los presupuestos, para cuya aprobación hace "una llamada de responsabilidad" al resto de partidos.En este sentido, ha remarcado que "ningún poder ejecutivo puede tener ningún tipo de influencia sobre el poder judicial" y, en este caso, el Gobierno está "cumpliendo con su papel", que es presentar unos presupuestos "de claro contenido social" elaborados pensando "en los que han sufrido las consecuencias de la crisis" "Los independentistas tendrán que justificar por qué no quieren apoyar unos presupuestos que lo que hacen es mejorar las condiciones sobre todo de aquellas personas que lo han pasado peor como consecuencia de la crisis económica", ha subrayado Robles.Se trata, además, según Montero, deque permitirá que las comunidades que han tenido mala financiación se puedan beneficiar, con más de 9.000 millones de euros que se ponen a disposición de las mismas con las dos décimas de déficit procuradas, entregas a cuenta o la corrección del IVA que quitó 2.500 millones a las regiones en la época del popular Cristóbal Montoro como ministro del ramo. "Cualquiera que piense en el interés de los ciudadanos tiene que apoyar este presupuesto", ha resumido Montero, que sí ha querido dejar "cristalino" que la negociación con las distintas formaciones políticas se hará en términos de cuentas públicas y de "cómo se puede mejorar la calidad de vida de catalanes, andaluces y asturianos".En paralelo a las negociaciones, el Gobierno ha elaborado un, señalando la responsable de la Hacienda estatal de manera "contundente" que espera una respuesta afirmativa por parte de Europa, pues se manifiesta "contenta" de "cómo hemos logrado cuadrar el compromiso con los ciudadanos de respetar los compromisos de recuperación de derechos, activación o reconocimiento de nuevas prestaciones con las exigencias de los socios europeos".El acuerdo de presupuestos es, para Montero, "", con un "magnífico acuerdo" que incluye aspectos como el incremento del salario mínimo interprofesional a 900 euros en 14 pagas, la revalorización del 3 por ciento de las pensiones mínimas y no contributivas y la instauración de pensión compensatoria en previsión de un comportamiento diferente del IPC o el fortalecimiento de los servicios públicos, incidiendo en la dependencia, "un pilar del Estado del Bienestar que el PP ha dejado caer y que han sostenido a pulmón las comunidades autónomas".Por último, Monteroy dejen de intentar "desgastar" al Ejecutivo con sus "falsedades" y sus "acusaciones sin fundamento", porque "no perjudican al Gobierno, sino a millones de personas que quieren que la política sirva para solucionar sus problemas".Mientras el PP estaba "despistado" y centrado en los ataques personales, ": parece que al PP le molesta que los españoles recuperen derechos y no vela por los intereses de los ciudadanos", ha insistido.