La Fiscalía se inclina por mantener la acusación de rebelión contra los presos del 'procés' pero pidiendo la pena mínima

La Fiscalía. El Código Penal establece para el delito de rebelión de 15 a 25 años de prisión, e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Según avanza la cadena Ser, estas serían las intenciones del Ministerio Público de cara a la apertura del juicio oral para Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Jordi Cuixart. Los encarcelados también están acusados de desobediencia y malversación. Se espera que el juicio que arranque en el Tribunal Supremo dentro de unos meses.Este escrito que avanza la Ser será presentado en los próximos días, aunque antes deberá ser revisado por la Fiscalía General del Estado. La intención, además, es mantener la acusación contra los líderes encarcelados al margen de laSe mantendría así Según el magistrado del Supremo , para que haya delito de rebelión no basta con "declarar la independencia de una parte del territorio nacional". La Justicia española exige la concurrencia de un ingrediente esencial: alzarse "violenta y públicamente". La existencia de violencia en la intentona secesionista de octubre se ha convertido en el centro de un debate jurídico que afecta a los principales responsables del procés, especialmente después de que la Justicia alemana afirmase que no se podía imputar a la conducta de Carles Puigdemont, tal y como intentó demostrar el alto tribunal para conseguir su entrega a las autoridades españolas.Pese a que este procedimiento tiene 25 procesados , el escrito que preparan los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno no se dirigirá contra todos ellos, debido a que el propio, se encuentran huidos de la Justicia española y se prevé que sean juzgados en otro procedimiento diferente. Por otro lado,se sentará en el banquillo de los acusados por dos delitos de sedición y uno de organización criminal; mientras que César Puig y Pere Soler sólo están imputados por un delito de organización criminal y de sedición. La intendente Laplana solo responderá por un delito de sedición.