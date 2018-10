Bescansa reclama a la dirección de Podemos que respete la neutralidad en los procesos internos en los territorios

Publicada el 15/10/2018 a las 10:19 Actualizada el 15/10/2018 a las 10:20

Obligar al PSOE a hacer "lo que siempre dice que quiere hacer"

La diputada y liderar Podemos Galicia, Carolina Bescansa , ha reclamado este lunes, asegurando que va en línea con la defensa de la plurinacionalidad que hace el partido y está en su genética."La dirección de Podemos Galicia la votan los suscritos.implicar respetar la neutralidad de los procesos internos en los territorios", ha asegurado Bescansa en una entrevista en RNE , recogida por Europa Press, al ser preguntada por el respaldo de la cúpula de Podemos a la candidatura del también diputado Antón Gómez-Reino.Según ha recalcado, la neutralidad en estos procesos esque existe en Podemos y ha expresado su deseo de que se respete.Después de que la dirección estatal haya fijado como requisito para participar y votar en las primarias gallegas que, Bescansa ha asegurado que esta condición "no ayuda".Pese a admitir que puede ser un "obstáculo" para la participación, la confundadora de Podemos ha asegurado que puede suceder. "Con más obstáculos puede que la gente vote más. Ojalá eso ocurra", ha indicado.Por otro lado, ha valorado positivamente el acuerdo logrado por el Gobierno y Podemos para un marco base de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, apuntando que muestran"Nuestro papel ahora esa hacer lo que siempre dice que quiere hacer, normalmente el problema es lo que hecho", ha afirmado sobre el pacto alcanzado con el Gobierno de Pedro Sánchez A su juicio, el pacto pone de manifiesto que Podemos es una "fuerza útil" y demuestra queSobre el rechazo en 2016 de Podemos a la investidura de Sánchez, la fundadora de Podemos ha atribuido a la posición entonces del PSOE, que firmó, la investidura fallida."Quién no lo vio fue Pedro Sánchez, o no lo dejaron hacer. Cuando nos sentamos en la mesa de negociación ya estaba sentado en otra con Ciudadanos y", ha subrayado.