Casado avisará en Bruselas a los líderes del Partido Popular Europeo que los Presupuestos nacen "muertos" y son una "amenaza"

El presidente del Partido Popular,, llevará este miércoles a la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) previa al Consejo Europeo de Bruselas un mensaje "tranquilizador" para dejar claro que los Presupuestos Generales del Estado (PGE)para los ciudadanos, dado que implican "recortes para el futuro". Para los 'populares' el "tándem" de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias "solo traerá paro, recesión y mucho más peligro para la credibilidad internacional de España", informa Europa Press.Así lo ha asegurado en una rueda de prensa el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha señalado queporque España estaba entre los países "serios y cumplidores" y ahora yay el "descontrol de las cuentas públicas" que sufrió este país vecino."El miércoles Casado visitará Bruselas dentro de esta agenda internacional intensa para eliminar esas sombras que se extienden sobre la", ha declarado García-Egea para recalcar que "no toda España está de acuerdo" con lo que está haciendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez y es "bueno que lo sepan las instituciones europeas".En este sentido, ha indicado que Sánchez "no representa el sentir general de los españoles", que, según ha recordado, ni siquiera "le votaron". "Y es bueno que ante una amenaza como la que suponen los PGE para el conjunto del país haya alguien como Pablo Casado que vaya a las instituciones europeas paray decir que no todos pensamos como Sánchez", ha manifestado, ha aseverado, para subrayar que el PP apuesta por el equilibrio, la estabilidad y bajar impuestos.García-Egea ha indicado que el documento con el plan presupuestario que enviará a Bruselas el Gobierno "no parece supervisado por un doctor en Economía", endel Gobierno. Además, le ha afeado que no exista un pacto con los agentes sociales "a la hora de llevar a cabo esa subida del Salario Mínimo" hasta los 900 euros como sí hizo en su día el Gobierno de Mariano Rajoy."Este acuerdo nos lleva a una nueva crisis de deuda ante la carcajada del señor Sánchez e Iglesias, que se siguen riendo de los españoles", ha señalado, para añadir que, trasque han hecho los ciudadanos, ahora están "sembrándose las bases" para desmontarlos.Tras señalar que lade crecimiento en los PGE lo que confirman una "desaceleración económica", el número dos del PP haque entrañan estas cuentas públicas para los españoles en el futuro, ya que, al haber más gastos que ingresos "eso se traducirá en déficit, deuda y subida de impuestos". "Lo que propone Sánchez son recortes para el futuro", ha sentenciado.Es más, ha recalcado que estos PGE son uny al final todo esto lo "pagará el consumidor y el español medio". A su entender,con la izquierda de Alexis Tsipras se están planteando subir los impuestos. "Estamos ante el único Gobierno que mira atrás de toda la UE y está planteando unaa la que se plantea en la UE", ha reiterado.Por todo ello, el secretario general del PP ha confirmado que su grupoparlamentaria a que estos Presupuestos entren en vigor". "Nos opondremos en el Congreso y el Senado a que estos Presupuestos sean tramitados", ha insistido.Al ser preguntado qué datos tiene el PP para sostener que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fue a verse con el exlíder de la izquierda abertzale Arnardo Otegi paraa los PGE, García Egea ha indicado que "nadie lo ha desmentido" ni se le ha "desautorizado". De hecho, ha recordado que el refranero español dice que "el que calla otorga".Según García-Egea, estos Presupuestos "nacen muertos" a no ser que los independentistas catalanes, "Bildu, Zapatero y Otegi los resuciten". "Sánchez está callado ante unasque no ha desmentido", ha apostillado.