El Gobierno plantea a Bruselas una rebaja del crecimiento y un déficit “realista” del 1,8 en 2019

Publicada el 15/10/2018 a las 14:03 Actualizada el 15/10/2018 a las 14:39

La ministra de Economía, Nadia Calviño, presentó este lunes el nuevo cuadro macroeconómico previsto por el Gobierno, que incluye unade una décima tanto del crecimiento previsto para este año, que se sitúa en el 2,6%, como del de 2019, en el 2,3%.Al término de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros convocada antes de enviar a Bruselas el borrador presupuestario, Calviño apeló a lapara justificar este ajuste y subrayó que, en todo caso, las cifras se encuentran centro de la horquilla de las previsiones nacionales e internacionales.Calviño asoció la revisión a la baja al comportamiento “menos favorable de laque el Gobierno cree que se puede mantener el año que viene. Y envía “un mensaje muy importante”, según la ministra, porque “no pone en peligro el crecimiento ni creación de empleo”. El cuadro macroeconómico, destacó, es“responsable, realista, alineado con nuestros socios europeos y orientado a mejorar la vida de las personas”.El Gobierno ha mantenido lasAsí, la tasa de paro se mantiene en el 15,5% para este año y en el 13,8% para 2019. El plan presupuestario del Gobierno prevé un déficit público del 1,8% del PIB, que la ministra Calviño ha calificado de “realista”.Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado que si no se aprueban los nuevos Presupuestos para el año que viene,por la propia inercia económica, por tanto, cuatro décimas por encima del 1,8% planteado por el Gobierno.De esta forma, el Gobierno ha mantenido la senda de estabilidad presupuestaria planteada y rechazada en julio por el Congreso, que contempla unos objetivos de déficit del 2,7% este año,el 1,1% en 2020 y cuatro décimas de PIB en 2020.Montero ha explicado que el Gobiernoque permitan ver la luz a la nueva senda, y ha defendido que con ella se corrige el incumplimiento "flagrante" de los objetivos en los últimos años.Laplanteada por el Gobierno de Pedro Sánchez, rechazada por el Congreso a finales de julio, plantea un déficit del 2,7% este año, cinco décimas más que la senda del Ejecutivo de Rajoy, un 1,8% para 2019 (cinco décimas más), un 1,1% para 2020 (ocho décimas más) y cuatro décimas en 2021, frente al superávit que auguraba el anterior Gobierno.Nadia Calviño ha explicado que la reducción del “déficit supondrá unexcluyendo el coste de la deuda, de en torno a 0,5 puntos”, algo que no ocurría desde 2007. “Significa que no sólo bajará la deuda por el ciclo económico sino por política económica”, subrayó. Una bajada de un punto porcentual y medio que duplica la de los años precedentes.Además, Montero ha detallado que tras el acuerdo presupuestario se prevéacordada con Podemos, sin incluir los ingresos por cotizaciones. El impacto en los Presupuestos de las medidas de ingreso que afectan a la Administración General del Estado será de 4.489 millones de euros.