La Fiscal General del Estado pide que se "deje trabajar con tranquilidad" al Ministerio Público sobre la acusación del 'procés'

Publicada el 15/10/2018 a las 09:20 Actualizada el 15/10/2018 a las 09:51

Delgado defiende la independencia de la Fiscalía

La Fiscal General del Estado, María José Segarra, ha pedido este lunes que se "y no se entre en conjeturas" sobrelas penas que el Ministerio Público pedirá o dejará de pedir para los políticos soberanistas encausados en el procés."Estamos ante una causa muy compleja y querría que hasta el momento que no se nos de el traslado para formular el escrito de conclusiones provisionales, se nos deje trabajar con tranquilidad y", ha señalado.En declaraciones a los medios antes del inicio del desayuno informativo de Europa Press con la ministra de Justicia, Dolores Delgado , Segarra ha asegurado que "cuando sea el momento procesal oportunose daráy se explicará a la opinión publica y a la prensa".Segarra se pronunciaba así tras las informaciones divulgadas este fin de semana que en fuentes judiciales apuntan a que la posición de Fiscalía será mantener, solicitando las penas más altas para los mayores responsables políticos, como el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado quey se realizan a través de los mecanismos establecidos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para respetar la "plena autonomía" del Ministerio Público con respecto al Gobierno."Una llamada de teléfono está bien para felicitar el año", ha ironizado Delgado en un desayuno informativo, organizado por Europa Press, cuando ha destacadoLa titular de Justicia, que ha negado en diversas comparecencias públicas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya dado instrucciones a los fiscales, ha afirmado que toda la información que ha solicitado a la fiscal general del Estado, María José Segarra, lo ha hecho "con transparencia y con los mecanismos establecidos., ha concluido.