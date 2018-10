El expresidente del Supremo no ve rebelión en la causa del 'procés' y le parece "problemático" que exista sedición

Publicada el 16/10/2018 a las 13:04 Actualizada el 16/10/2018 a las 13:41

El expresidente del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, Pascual Sala, ha manifestado que no se les pueden imputar delitos de rebelión y sedición a los procesados por la consulta ilegal del, y ha asegurado que "la singularidad de Cataluña y el problema de los catalanes", no judicial.Lo ha dicho este martes en una entrevista en la radio catalana RAC1 . "Para mí esque exista un delito de rebelión, por no decir que me parece problemático que exista un delito de sedición", ha aseverado. Sala también considera que la solución a los problemas políticos pasa por hacerporque, dice, una vez entran en la vía judicial "tienen". A propósito de esto, y refiriéndose a los políticos catalanes presos, el jurista ha añadido quesino que "hay que evitar que la política acabe derivando en actuaciones judiciales".