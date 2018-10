El PP rechaza respaldar la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la tesis de Sánchez

Publicada el 16/10/2018 a las 09:19 Actualizada el 16/10/2018 a las 09:20

Pedro Sánchez no ha comparecido en el Congreso sobre su tesis y, además, se ha negado a acudir al Pleno del Senado para hacerlo.

Comparecencia de Sánchez

El PP no apoyará la iniciativa de Ciudadanos de crear unaen el Congreso de los diputados sobre la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha informado este martes el partido de Albert Rivera Según fuentes de Ciudadanos, el Grupo Parlamentario Popular ha comunicado que no apoyará la creación de esta comisión. Este movimiento llega después de que el PP, que ostenta la mayoría en el Senado, haya registrado en la Cámara Alta la petición de una comisión de investigación en este sentido. La petición la firmarony la senadora de Foro Asturias,. "Pensamos que el Congreso es el lugar donde el presidente debe comparecer y dar explicaciones puesto que es la Cámara que lo eligió, pero vemos que el PP no quiere que Sánchez de la cara en el Congreso de los Diputados", alegan estas fuentes.El presidentey, además, se ha negado a dar explicaciones sobre esta cuestión en el, rechazando así la petición de comparecencia del PP, que tiene mayoría absoluta en esta Cámara. Ciudadanos, con 32 escaños, necesita el respaldo depara solicitar la creación de dicha comisión.