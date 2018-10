Iglesias pide a la gente que siga "movilizada" tras el acuerdo de Presupuestos porque prevé "tentaciones de no aplicarlo todo"

Publicada el 16/10/2018 a las 10:06 Actualizada el 16/10/2018 a las 10:31

Pide a los independentistas que "reflexionen"

El secretario general de Podemos Pablo Iglesias , ha hecho un llamamiento este martes a la ciudadanía para quetras el acuerdo que han cerrado con el Gobierno para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, porque cree que "habrá muchas tentaciones para tratar de no aplicarlo todo"."La mejor garantía de que se cumpla es que la gente esté alerta, que la gente esté movilizada", ha asegurado en una entrevista en Radiocable , recogida por Europa Press, tras señalar que en Podemos. "La moción de censura no salió por la voluntad del PSOE sino porque", ha apostillado.En este sentido, ha señalado que el acuerdo de Presupuestos, que esde lo que les hubiera gustado pero que "no deja de ser histórico", no debe hacer que la gente se confíe. "Les vamos a pedir que estén alerta para que se aplique el acuerdo, porque ha molestado a algunas pequeñas élites que ven que se puede hacer política de otra manera, y por eso pido a la gente que esté atenta", ha reclamado.Por otra parte, Iglesias ha pedido a los independentistas catalanes que "reflexionen" ya los Presupuestos a que el Gobierno mejore la situación de los políticos catalanes presos o avance en una propuesta para celebrar un referéndum de independencia."Los presos no deberían estar en la cárcel. La judicialización de la políticaes una mala noticia para Cataluña y hay que apostar por escenarios de diálogo, pero de lo que estamos hablando ahora aquí es de que", ha avisado Iglesias.En esta línea, el líder 'morado' ha avisado directamente a ERC de que "tendráque renuncia a la subida del salario mínimo porque el presidente del Gobierno no hace una rueda de prensa dirigiéndose a la Fiscalía", que además es algo, según Iglesias, "que el Gobierno no puede hacer".Por este motivo, el secretario general de Podemos está convencido de que "cuando los dirigentes de ERC reflexionen un poco", verán que ", o incluso la independencia, con que el año que viene la ciudadanía en Cataluña pueda vivir un poco mejor".No obstante, ha reconocido que ahora van a tener que "trabajar mucho" para conseguirque permita que las cuentas públicas salgan adelante. "Hay que sentarse a hablar de todo. Vamos a seguir trabajando para negociar un acuerdo de Presupuestos que obtenga todos los apoyos", ha enfatizado.