Publicada el 16/10/2018 a las 09:15 Actualizada el 16/10/2018 a las 10:07

La presidenta del PNV en Bizkaia, Itxaso Atutxa, ha asegurado que su partido tendráen la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero su apoyo no será "barato", no porque sea "un novio caro", sino porque deben avanzar en lo que denominan "la agenda vasca".En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Atutxa ha hecho suyas las declaraciones realizadas este pasado lunes por el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar , y ha insistido en que"No será difícil por nuestra parte, seremos colaboradores, pero, no porque seamos una novia o un novio caro, sino porque este país seguirá reclamando, igual que hicimos en los Presupuestos del 17 y 18,", ha apuntado.