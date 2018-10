Publicada el 16/10/2018 a las 13:17 Actualizada el 16/10/2018 a las 13:18

El presidente de la Generalitat Quim Torra , ha consideradoque el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart , y el expresidente de la ANC y líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez , sigan en la cárcel un año después de su entrada."Un año sin vosotros en libertad. No puedo dejar de sentir escalofríos cuando lo escribo.a vosotros y a vuestras familias, a vuestros amigos, a Cataluña", expone en una carta escrita a ambos, publicada por Vilaweb y recogida por Europa Press.Torra defiende que los catalanes encaren las próximas semanas "recuperandoy la fuerza y solidaridad fraternal del 3 de octubre" de 2017."Porque ya no tenemos miedo, porque os queremos y os queremos en casa, porque. Porque queremos que la tierra se vuelva cielo", concluye.Torra, que fue el antecesor de Cuixart al frente de Òmnium, escribe: ", como tú, Jordi (Cuixart), y sabes que esto no me lo quito de la cabeza", y explica que, cuando ha visitado a los dos en el cárcel, son ellos los que le han animado a él.El presidente afirma que Cuixart y Sànchez son hombres de paz y fraternidad, y concluye que los catalanes podrán salir de su situación actual dehacerlo que esTorra plantea encarar el juicio contra los líderes soberanistas desde la óptica de acusar al Estado de "esta farsa, de este montaje, de esta causa general organizada por sus poderes con".