El PP aprueba un Código Ético y de Conducta más duro que el anterior tras la sentencia de 'Gürtel'

Publicada el 17/10/2018 a las 09:54 Actualizada el 17/10/2018 a las 09:55

El Comité Ejecutivo del Partido Popular ha aprobado este martesque endurece las normas de comportamiento interno de modo que, entre otras cuestiones, no se podrá aceptar ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja ni se permitirán regalos.El nuevo Código, al que ha tenido acceso Europa Press, y que ha entrado en vigor este mismo martes, será de aplicación a las actividades del Partido Popular enpara todos los empleados y cargos directivos y orgánicos del partido.Tras la sentencia de los primeros años de actividades de la trama Gürtel queen tanto que partícipe a título lucrativo, ahora la formación liderada por Pablo Casado ha dado luz verde a un código de conducta con el que aspira a ser "un referente en el ámbito político español".Así, esta normativa interna busca "ir más allá de las previsiones que la propia ley establece, de tal manera que el Partido Popular se muestre, también en este aspecto, como".Las normas contempladas en el mismo están encaminadas no solo a prevenir prácticas corruptas, "sino también de seren la detección, identificación y prevención de situaciones contrarias a la ley o que puedan parecer inapropiadas a un espectador objetivo, tal y como está demandando en estos momentos la sociedad española".Entre otras cuestiones, exhorta al cumplimiento normativo, "colaborando en la medida de lo posible en la prevención, detección y eliminación de posibles conductas contrarias a la cultura de cumplimiento del partido", además de exigir que se abstengan "de toda actividad privada que pueda suponer".Igualmente, no deberán aceptar "o situación que impliqueen su condición de miembros" del PP ni podrán aceptar o solicitar "de cualquier tipo que, por su importe o causa, no correspondan a los usos y costumbres sociales y de cortesía o que".Entre la lista de regalos 'prohibidos', cita expresamente las entregas de; las entregas monetarias a través deque, en atención a su valor económico, su excepcionalidad, su exclusividad o cualquier otra circunstancia,(como las invitaciones a comidas, cenas o eventos deportivos de elevado valor económico o los viajes y estancias en hoteles de lujo).También se les llama aen el marco de sus competencias y a abstenerse de promover o realizar conductas que promuevan el odio, la hostilidad, la discriminación o violencia o el enaltecimiento de conductas delictivas.Igualmente, la formación liderada por Pablo Casado hace un llamamiento ay apuesta por unassometidas a auditorías interna y externa con la elaboración de un informe de control interno y la publicación del informe anual realizado por el Tribunal de Cuentas.La transparencia también deberá primar en la contratación con terceros, que deberá guiarse pory se prohibirá en el caso de personas o empresa "que conocidamente ostenten la condición de funcionario público o que tengan algún vínculo personal, familiar y/o de relación comercial con algún integrante del partido".Los miembros del PP también deberán, como parte del compromiso del partido "con el Erario Público español y el cumplimiento de las obligaciones tributarias", desarrollar su actividad de modo que la formación "cumpla con, evitando, en cualquier caso, la elusión ilícita del pago de tributos" y garantizando "el cumplimiento de las obligaciones del Partido derivadas de los sistemas públicos de protección y de seguridad social".