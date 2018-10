Flandes tacha de acto "muy hostil" la retirada del estatus diplomático de su delegado en España

Publicada el 17/10/2018 a las 11:12 Actualizada el 17/10/2018 a las 11:53

Borrell asume que habrá respuesta

El presidente del Parlamento flamenco lo niega

El ministro-presidente de Flandes, Geert Bourgeois, ha tachado este miércoles de, André Hebbelinck, anunciada el martes por el Ministerio de Exteriores en represalia por las críticas del presidente del Parlamento flamenco, Jan Peumans, a la democracia española.Bourgeois ha criticado que se trata deen las relaciones de países de la Unión Europea y ha señalado su intención de contactar con la embajadora de España en Bélgica para, según recogen los medios belgas."Esto, nunca desde la creación de la Comunidad europea del carbón y del acero", se ha quejado en una entrevista a la emisora pública flamenca Radio 1 de VRT.El ministro de Exteriores, Josep Borrell , convocó el martesdesde el inicio de esta polémica al embajador belga en Madrid para pedir explicaciones por las continuadas "descalificaciones" del presidente del Parlamento de Flandes, Jan Peumans.También le notificó la retirada del estatus diplomático a Hebbelinck y le advirtió de queBourgeois ha añadido que no cuenta con, que fue trasladada al embajador belga mediante "nota verbal", por lo que dice no conocer los detalles ni razones que han llevado a la sanción de su delegado.La tensión entre España y Bélgica arranca por una carta de Peumans a la expresidenta del Parlamento catalán en prisión, Carme Forcadell , en la que el presidente del Parlamento flamenco puso en duda que EspañaPese a las quejas del Ejecutivo español, Peumansen distintas declaraciones a la prensa.Hasta ahora la postura oficial de Bélgica ha sido la de tomar distancia y dejar claro quey no el presidente del Parlamento de Flandes, al que no ha trascendido que haya trasladado ningún mensaje a raíz del malestar expresado por España.El martes, el Gobierno belga volvió a tomar distancia de la polémica abierta entre España y las autoridades flamencas por las críticas de éstas a la respuesta del Ejecutivo español al"Se trata de, sin duda acentuado por ciertas declaraciones, especialmente en el Parlamento flamenco", indicó a Europa Press un portavoz del Ministerio de Exteriores belga."España puede decidirdequienes son los representantes a los que concede el estatus diplomático", añadió.El ministro de Asuntos Exteriores ha reconocido que retirar el estatus diplomático al representante del Gobierno de Flandes en Españay ha dado por hecho que, pero ésta no se ha producido todavía."No vamos a quitarle importancia a las cosas", ha dicho en declaraciones en el pasillo del Congreso , apenas unas horas después de recibir en su despacho al embajador belga en España, Marc Calcoen, y comunicarle la decisión del Gobierno español.Borrell ha justificado la medida en que "España no puede permitirse que, una vez tras otra, el presidente de un Parlamento actuando como tal diga que somos", como ha hecho en tres ocasiones el de Flandes, Jaen Peumans. "Hemos advertido tres veces, y a la tercera va la vencida", ha añadido.El ministro ha añadido que, a título personal, Peumans "puede decir lo que le venga en gana" pero no hacer esas afirmaciones en cartasque, según lo que él sabe, "no se ha pronunciado sobre el tema"."Eso ningún país que se respete lo puede tolerar", ha remachado.Precisamente este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez para participar en un Consejo Europeo , al que también está previsto que acuda el primer ministro belga, Charles Michel.El presidente del Parlamento flamenco, Jan Peumans,, lamentando que el ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, no se informara "debidamente" antes de decidir retirar el estatus diplomático del delegado del Gobierno de Flandes en Madrid."No he comparado a España con Bosnia, eso es", ha sostenido Peumans en una entrevista radiofónica, después de que la semana pasada hiciera, durante la inauguración de una exposición sobre el proceso soberanista catalán en los últimos años al asegurar que una exhibición anterior que acogió el Parlamento flamenco sobre el país balcánico es "muy similar con esta"."El ministro de Exteriores español debería estar", ha opinado el político flamenco, miembro del partido nacionalista de la Nueva Alianza Flamenca (NV-A), que ha considerado que en esta ocasión Borrell no parece haberlo estado.Por otra parte, Peumans se ha reafirmado en. "Nadie me ha etiquetado oficialmente hasta ahora y España tampoco tiene que hacerlo", ha afirmado, reivindicando que Bélgica es "una democracia". "Todavía digo en mi país lo que creo que debería decir", ha sostenido.Así las cosas, se ha reafirmado en sus anteriores declaraciones. "Para mí está fuera de discusión que los políticos que defienden su opinión están encerrados en una prisión, lo cual no corresponde con el estado de Derecho".Durante la inauguración de la exposición la semana pasada, a la que acudió el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont , Peumans sostuvo que. Asimismo, sostuvo que "el Gobierno español es incapaz de cumplir las condiciones para formar parte de una Europa democrática".Respecto a la presencia de Puigdemont en el acto, el político flamenco ha aclarado este miércoles que este acudió como puede hacerlo