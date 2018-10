La Plataforma por la Comisión de la Verdad insta a la Iglesia a que no permita enterrar a Franco en la Almudena

Publicada el 17/10/2018 a las 13:56 Actualizada el 17/10/2018 a las 14:54

La Plataforma Comisión de la Verdad ha difundido este miércoles un comunicado en el que pide a la Iglesia católica que, alegando que este traslado supondría, dicen, que las manifestaciones para exaltar la figura del dictador "y aun más notorias" al encontrarse en el centro de Madrid. Del mismo modo aseguran que depositar sus restos en dicha Catedral reforzaría "los vínculos de la Iglesia católica con el régimen dictatorial, algo que dividiría el espacio sagrado catedralicio y a la comunidad católica".Después de la modificación exprés de la, que obliga a exhumar los restos de Franco delpara que solo yazcan allí la víctimas de su régimen, la familia del dictador anunció que tenía intención de trasladar el cuerpo a la Catedral de la Almudena, a una parcela privada propiedad de la familia Franco. Este movimiento, que no estaba previsto en el Decreto Ley por el que el Gobierno blindó legalmente la exhumación del dictador, está amparado por el fuero de la Iglesia, que garantiza sin poder negarse a todo bautizado en el catolicismo el derecho a ser enterrado a través esta misma confesión.La Plataforma asegura que Franco "no fue un bautizado más, sino un dictador que puede volver a ser inhumado con honras, quedando el lugar de su tumba expuesto públicamente". Por eso instan también al Ejecutivo de Pedro Sánchez a quepara evitar que se produzca el traslado para que, dicen, no se mantenga el reconocimiento al dictador y el desprecio a sus víctimas". El Gobierno, sin embargo, enviará a la vicepresidenta, Carmen Calvo, a Roma a entrevistarse con el papa Francisco para que el Vaticano intervenga en el asunto. Mientras, el Arzobispado de Madrid reconoce en público que no puede negarse al traslado del cuerpo, aunque en privado reconoce que puede generar crispación y malestar en la sociedad.Por último, la Plataforma, argumentando en base a lay al derecho a la libertad de conciencia insta a la Iglesia a que "favorezca su nueva sepultura, fuera de cualquier lugar donde pudieran ser exaltados y puestos en valor los restos de una figura que supuso la violación masiva y sistemática de derechos humanos y la ruptura democrática a favor de un régimen fascista".Aquí elde la Plataforma por la Comisión de la Verdad: