Garzón apuesta por que el Gobierno influya en el proceso judicial contra el independentismo: "Sería un gesto positivo"

Publicada el 18/10/2018 a las 09:55 Actualizada el 18/10/2018 a las 09:56

El coordinador federal de Izquierda Unida Alberto Garzón , se ha mostrado a favor este jueves de que el Gobierno inste a la Abogacía del Estado a quepara "destensar" la situación en Cataluña . Para Garzón esto "debería ocurrir" y lo desliga de la negociación de las cuentas públicas: "Sería positivo, pero no para los presupuestos si no en cualquier circunstancia".En una entrevista con RNE , recogida por Europa Press, el dirigente de IU ha señalado que es de "sentido común" clarificar lo sucedido el año pasado con. "La violencia no se ve en ninguna parte", ha asegurado, rechazando que se impute a los líderes catalanesPor todo ello, Garzón apuesta por que Ejecutivo socialista inste a a la Abogacía del Estado a actuar en el proceso judicial con. "Que pudiera instar a la Abogacía del Estado, que podría hablar y tomar alguna decisión, sería un gesto positivo", ha subrayado.Ante el inicio de las negociaciones para los Presupuestos , después del acuerdo marco alcanzado por el Gobierno y Podemos , y ante la necesidad de que partidos como ERC PDeCAT apoyen las cuentas, Garzón ha desligado. "Ojo, no para los Presupuestos, habría que hacerlo en cualquier circunstancia. Debería ocurrir", ha señalado Garzón sobre la mediación en el proceso judicial.El coordinador de IU entiende que este movimiento ayudaría a "destensar" el problema en Cataluña y a "canalizar" la crisis en términos políticos, ya que a su juicio, ahora se encuentra en la vía judicial. "De forma colateral ayudaría a los Presupuestos, pero no comparto que lo vincule a los Presupuestos", ha reiterado, asegurando que