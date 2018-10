Montero adelanta que no habrá Presupuestos si se condiciona su aprobación a los presos del 'procés'

Publicada el 18/10/2018 a las 11:28 Actualizada el 18/10/2018 a las 11:29

No iría a negociar a la cárcel

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero , ha asegurado este miércoles que si la exigencia de los partidos catalanes para respaldar los Presupuestos es que haya "una intromisión del Ejecutivo en otro poder del Estado [el judicial]", el Gobierno no lo hará y ha avisado de que entonces. Por otro lado, en relación con la visita del líder de Podemos, Pablo Iglesias , a la cárcel de Lledoners para reunirse con el presidente de ERC, Oriol Junqueras , ha asegurado que ella "no iría a negociar los Presupuestos a la cárcel"."No va a habera nadie que no sea estrictamente presupuestaria", ha aseverado la ministra en una entrevista en Telecinco . Así, ha insistido en que si la exigencia de los partidos catalanes para respaldar los Presupuestos es que haya "una intromisión del Ejecutivo en otro poder del Estado [el poder judicial]," y ha abierto la posibilidad a que no se aprueben las cuentas para 2019. En un mensaje a ERC y PDeCAT, Montero ha subrayado que será difícil que una formación política que reclama más recursos para Cataluña explique al pueblo catalán que rechaza las cuentas públicas de 2019 a pesar de que esas mismas cuentas plasman(unos 2.000 millones de euros). "Y en Cataluña, más allá de un sector que quiera la independencia, la población se preocupa por el coste de la luz, por los salarios, las pensiones...", ha señalado.Preguntada por la reunión que mantendrá mañanaen la prisión barcelonesa en la que se encuentra de manera preventiva por el juicio del procés, la ministra ha dejado claro que Iglesiasy ha asegurado quepor el Ejecutivo para negociar las cuentas. "No hay ningún tipo de encargo. Él ha dicho que tenía esa reunión programada desde hace meses [...] Yo me sentaré con Esquerra y con el PDeCAT, pero", ha asegurado la ministra, que ha añadido que ella "no iría a negociar con nadie los Presupuestos a la cárcel".La titular de Hacienda ha reconocido que la situación para aprobar las Cuentasdebido a la fragmentación del panorama político actual, ya que son muchas las fuerzas políticas con las que se tiene que llegar a un acuerdo, y aunque ha asegurado quede que formaciones como Podemos estén "vendiendo las bondades" de los Presupuestos, ha reivindicado el papel del Gobierno para buscar los apoyos parlamentarios en el Congreso. Montero ha dicho que "intentará ganarse" el apoyo de quienes están pensando en los intereses generales del país.