Trabajadores defienden la rentabilidad de la planta de Alcoa en A Coruña y piden apoyo político y ciudadano contra el cierre

Publicada el 18/10/2018 a las 17:07 Actualizada el 18/10/2018 a las 18:09

Próximas movilizaciones

Una mayor carga de trabajo

Los trabajadores de la fábrica de Alcoa en A Coruña han defendido este jueves, al tiempo que han reprochado a la empresa no haber hecho ningún tipo de inversión en los últimos cuatro años, tras la amenaza de cierre que hubo en 2014.Así lo han trasladado los empleados que, en la entrada de la planta, mantienen unadesde el miércoles, una vez que se comunicó la decisión de la empresa. En las puertas, se pueden leer carteles en contra del cierre y en demanda de una tarifa eléctrica competitiva En declaraciones a los periodistas, Juan Ramón Paseiro, delegado sindical de UGT, ha explicado que desde este miércoles. "No vamos a permitir que Alcoa siga haciendo sus negocios a costa de nuestro trabajo", ha expuesto. Con 46 años, de los que los últimos 17 los lleva trabajando en esta fábrica, ha defendido la rentabilidad de la planta, responsabilizando a la empresa de la ausencia de inversiones para su. "Este cuento de que somos obsoletos ya nos lo aplicaron en el 2014, pero no hicieron ninguna inversión", ha recalcado en línea con lo manifestado también por otros empleados.Con todo, ha insistido en que la planta es "rentable", al igual que Alcoa "como grupo". Por ello, ha instado a los representantes políticos a adoptar medidas para evitar el cierre. "El tiempo apremia", ha advertido este trabajador, quien ha confirmado que la plantilla llevará a cabo un, para recabar también el apoyo de la ciudadanía.La primera manifestación seráy partirá a las 11,00 horas desde la plaza de A Palloza para concluir ante la Delegación del Gobierno. Esta tarde, el comité de empresa celebrará, además, una nueva reunión para analizar las protestas que llevarán a cabo próximamente. Sobre la amenaza de cierre de la planta hace cuatro años, Paseiro ha recordado que la diferencia está en que ahora "se nos pone encima de la mesa los plazos de un expediente de". "Ni siquiera nos dan opción a hablar de posibles soluciones a la tarifa eléctrica".Por ello, ha admitido que laentre los empleados es "mayor" que hace cuatro años. Lo mismo han manifestado otros empleados como Gema Rivas, con 42 años de edad y 15 trabajando en la fundición, quien ha defendido que en estos momentos, y en relación a hace cuatro años, "hay un volumen importante de trabajo". Así, ha reclamado el apoyo político para evitar la pérdida de casi 400 empleos en una fábrica en la que la mayoría de los trabajadores tienen menos de 45 años. Así lo ha expuesto Miguel Conde, representante sindical de CCOO, que ha afirmado que entre la plantilla hay "enfado" por la manera de actuar de Alcoa , pero también "fuerza y ganas" para"Esto es lo único que nos queda y nosotros no somos los culpables de los costes de la energía". Este trabajador ha instado también a abrir unapara revertir la decisión de la empresa en la que estén presentes el Gobierno, la Xunta y el Principado de Asturias, ante el anuncio también de cierre de la planta de Avilés. "Queremos decisiones, estamos cansados de promesas políticas", ha indicado, reclamando al Gobierno que "tome una decisión en el tema de materia energética para la industria y los consumidores". Por otra parte, ha admitido que, antes del anuncio de cierre, sospechaban de que latomaría alguna medida, pero "no tan traumática".