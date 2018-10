Carmona (CGPJ) llama a la concienciación y a considerar a los menores víctimas de violencia de género

Publicada el 19/10/2018 a las 17:17 Actualizada el 19/10/2018 a las 17:18

Medidas del Observatorio para la protección de las víctimas de violencia machista

La presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, ha asegurado que para luchar "eficazmente" contra los delitos de carácter sexual "resulta fundamental romper losanclados en la sociedad", tales como la idea de que "para que haya violación es necesario que la víctima presente lesiones"."La realidad demuestra que normalmente las víctimas de violación no presentan lesiones, que muchas de ellas narran los hechos de forma fría, distante, y sin componente emocional", ha señalado durante la clausura del VII Congreso del Observatorio que se ha celebrado durante el jueves y viernes en el Senado.Esa es una de las conclusiones del cónclave, que han sido leídas al término por la presidenta del Observatorio . A juicio de Carmona, también hay que desterrar la idea de que la víctima se tiene que encontrar "anímicamente desecha", así como la idea de que solo sonlas personas "atractivas".Tras la polémica sentencia quepor un delito de abuso sexual y les absolvió del de agresión, el Gobierno encomendó a la sección penal de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia una revisión de la tipificación de los delitos sexuales con el objetivo de clarificar qué es una violación.Otra de las conclusiones del Congreso del Observatorio es la necesidad depara mejorar la protección de las víctimas de violencia de género. En este sentido, ha instado a las distintas administraciones a implementar las unidades forenses de valoración del riesgo a las víctimas donde todavía no existen. Asimismo, ha exigido que estas unidades "sean suficientemente dotadas con los medios personales y materiales necesarios para su correcto funcionamiento".El Observatorio del CGPJ ha acogido con satisfacción la próxima aplicación de una nueva herramienta de, implantada por el Ministerio del Interior, porque "mejorará la capacidad predictiva de los casos reincidentes" e incluye a los hijos menores en los formulario, entre otras cosas, según ha recalcado Carmona.También ha solicitado que la agravante de género sea aplicada acometidos contra la mujer, no solo en el contexto de la pareja o expareja, y que se estudie la eliminación de las circunstancias atenuantes de confesión y reparación del daño en los casos de violencia machista. "Dos de cada cuatro" asesinosy se entregan a la Policía para rebajar su condena, ha apuntado durante su intervención Vicente Magro, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y asesor del Observatorio desde 2002.Durante los debates y ponencia, los asistentes al Congreso también han puesto sobre la mesa la necesidad de impulsar la protección integral de las víctimas de trata y, para ello,al ordenamiento español el Convenio para la represión de la trata de personas y de prostitución ajena firmado el pasadoen Nueva York. Finalmente, Carmona también ha apuntado hacia la conveniencia de unapara considerar a los menores como víctimas directas de violencia de género.