Iglesias, antes de su encuentro con Junqueras: "No es sensato pedirle al Gobierno que presione a la Fiscalía"

Publicada el 19/10/2018 a las 11:05 Actualizada el 19/10/2018 a las 11:55

A pocas horas de su reunión con Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , ha asegurado este viernes, durante una entrevista en Antena 3 , que "pedirle al Gobierno que presione a la Fiscalía" y, aunque asevera que acusar de rebelión a los presos del procés, y que “es incómodo para la democracia mantener la prisión provisional”; es el poder judicial quien tiene que emitir el fallo contra los procesados sin que ningún otra institución del Estado le diga "lo que tiene que hacer".Estas afirmaciones tienen lugar recién pasado el intercambio dialéctico que estos días han tenido el Gobierno de Pedro Sánchez y algunos líderes independentistas, a raíz de las palabras del portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, que este miércoles aseguró que si el Gobierno presionase a la Fiscalía para retirar cargos contra los juzgados por el procés, no se estaría poniendo en peligro la separación de poderes. Inmediatamente después el president, Quim Torra, suscribió a ERC y determinó que el apoyo a los Presupuestos de las fuerzas soberanistas en el Parlamento quedará subordinado a mejoras en la situación de los políticos presos.Durante la charla, Iglesias ha comentado que la idea de encontrarse fue del propio Junqueras: "A través de gente de ERC nos planteó que le apetecía tener una reunión y a mí también me apetecía”. También ha confesado que no hay establecido ningún orden del día, que no sabe "de qué se va a hablar" y que él simplemente acude "a escuchar", aunque ha adelantado su intención de “hablar de política y de qué Cataluña queremos construir todos”. En cualquier caso, el líder de Podemos supone que Esquerra "va a plantear salir de la cárcel, y la verdad es que no creo que haya riesgo de fuga. Los que se querían fugar ya lo hicieron”, ha dicho.Sobre el hecho de que el encuentro se produzca en una cárcel, Iglesias ha reconocido que “la visita de un político a un preso es excepcional” y ha expresado su rechazo a que Junqueras esté preso, pero considera que "es bueno que dos dirigentes políticos hablen". No obstante, la reunión se producirá con un Iglesias en calidad de autoridad política, en una habitación sin cristal de seguridad y sin ningún límite de tiempo.