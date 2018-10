Iglesias insta al Gobierno a negociar con ERC: "Nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo"

Publicada el 19/10/2018 a las 20:00 Actualizada el 19/10/2018 a las 21:55

“Agraïts per la visita i per la interessant conversa.

Constatem les diferències que ens separen però també les moltes coses que ens uneixen.

Seguim! Abraçada @Pablo_Iglesias_ “ — Oriol Junqueras ️ (@junqueras) 19 de octubre de 2018

ERC insiste y los CDR exigen que haya "desobediencia"

Las próximas semanas serán claves

Podemos le pide al Gobierno que dé pasos para atraer a ERC al acuerdo de Presupuestos firmado por el partido morado y el Ejecutivo. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó este viernes, tras reunirse en la prisión de Lledoners con el líder de ERC, Oriol Junqueras, que su formación ya ha hecho su "trabajo",a los Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo "se tiene que mover", planteó Iglesias."Nosotros nos hemos movido ya, y creo que estamos contribuyendo a un diálogo y a una distensión que es imprescindible para que pueda haber acuerdos políticos sobre todo [...], peropara hacer el trabajo que, como Gobierno, le corresponde", apuntó el líder de Podemos tras su reunión con Junqueras y los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que se alargó un total de cuatro horas y de la que el Ejecutivo quiso desmarcarse este jueves.Iglesias aseguró que había tratado con Junqueras "cuestiones económicas" y que habían mantenido buena sintonía en las mismas, pero afirmó que "es muy pronto todavía para que pueda haber condiciones para hablar de Presupuestos". "Podemos negocia en nombre de Podemos, y ahora quien tiene que moverse es el Gobierno", señaló Iglesias apenas unos minutos después de que el diputado de ERC Joan Tardà insistiera en que los republicanos no se sentarán a la mesa de negociación si el Ejecutivo no hace "un movimiento de categoría respecto a lo que es inaudito en una democracia avanzada, que es que personas que no han cometido ningún delito estén en la cárcel y el exilio".Iglesias no dio detalles sobre el gesto que tendría que, a su juicio, hacer el Gobierno para con los políticos presos., y nosotros ya hemos sido muy claros respecto a algunos aspectos", se limitó a señalar el líder de Podemos, que insistió en que, en su opinión, los dirigentes encarcelados "no deberían" estar en prisión. "No quisiera tener que volver a la cárcel para hablar con adversarios políticos", lamentó Iglesias, que calificó la reunión de "muy importante y muy positiva".Oriol Junqueras ha agradecido la visita: "Constatamos las diferencias que nos separan pero también". "¡Seguimos! Abrazo Pablo Iglesias", ha añadido en un tuit.Minutos antes de la salida de Iglesias, Tardà había abandonado la prisión de Lledoners insistiendo en el mismo mensaje que lleva planteando ERC desde hace días: no habrá negociación si no hay un avance en la situación de los presos. En esta ocasión, Tardà no pidió expresamente que el Ejecutivo inste a la Fiscalía a retirar las acusaciones, pero insistió en que "si el Gobierno no hace un movimiento que permita sentarse en una mesa,".No obstante, el diputado abrió la puerta a negociar las cuentas para el año que viene –"queremos dialogar y negociar de todo, no solo de aquello que será inevitable como el referéndum, sino también de los Presupuestos"–, aunque, al igual que Iglesias, afirmó que es hora de que sea el Ejecutivo quien tome las riendas de las conversaciones. "El Gobierno español puede hacerlo, puede abrir esta habitación y dejar entrar a todos a hablar de Presupuestos. Pero si no lo hacen, nosotros no podemos entrar, y, sino al Gobierno", sostuvo.Sin embargo, una parte de las bases independentistas rechazan cualquier concesión al Estado mientras los políticos presos no estén en libertad. Durante la reunión de Iglesias con Junqueras, Cuixart y Sànchez, varias decenas de personas integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR)para pedirles retomar la ruptura unilateral con España. "República o dimisión. El pueblo os pasará por encima", rezaba la pancarta de los manifestantes que acudieron a la sede de los exconvergentes, mientras quienes estaban ante el edificio de los republicanos exigieron "desobediencia".A última hora de la tarde, el Gobierno no se había pronunciado sobre la reunión mantenida por Iglesias y Junqueras, y en la mañana del viernes la portavoz,en ese encuentro. No obstante, los movimientos que haga el Gobierno en las próximas semanas y también las decisiones que los republicanos tomen serán claves para el escenario político tanto en España, donde buena parte de la legislatura está en juego con la aprobación de los Presupuestos, como en Cataluña.Desde hace meses, las estrategias de ERC y el sector del PDeCAT más próximo al expresident Carles Puigdemont difieren sustancialmente. Los republicanos llevan tiempo rechazando la vía unilateral, pero la crisis abierta con los exconvergentes desde hace meses ha provocado que ERC también haya abierto la puerta a llegar a acuerdos con otras formaciones no independentistas. El objetivo de esta estrategia no es otro queatrayendo hacia posiciones soberanistas a todos los catalanes que, sin ser partidarios de la secesión, sí están a favor de solucionar el conflicto con un referéndum. Y eso implica comenzar a pactar, fundamentalmente, con los comuns y el PSC.Si bien ERC no tiene ninguna intención de renunciar a sus reivindicaciones sobre los presos, llegar a un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado sería un buen ejemplo de cómo podría funcionar esta estrategia de cara a los acuerdos a alcanzar, el verdadero momento en el que los republicanos podrían comenzar a forjar otras alianzas además de la que mantienen con el resto de fuerzas independentistas.