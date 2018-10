Interior ordena a la Policía "racionalizar" la aplicación de la 'ley mordaza' y evitar desproporciones

Publicada el 19/10/2018 a las 09:20 Actualizada el 19/10/2018 a las 09:21

Desobediencia y resistencia a la autoridad

El Ministerio del Interior dictó este miércoles una instrucción para "racionalizar" la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza , con el fin de evitar lasy de "extrema aplicación" de esta norma que, a juicio del Gobierno, se están produciendo.Así lo ha anunciado la secretaria de Estado de Seguridad,, durante su intervención ante la Comisión de Interior del Congreso en una comparecencia reclamada por Compromís para saber cómo se va aplicar una ley que está siendo objeto de revisión en la Cámara Baja. La número dos de Interior ha destacado que la reforma de esa ley, quey que el PSOE y otros partidos tiene recurrida ante el, corresponde al Congreso, pero ha explicado que mientras se avanza en su modificación, el Gobierno ha pedido que seEn concreto, según ha detallado, esa instrucción pretende poner fin a lasque se están produciendo en la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana y que estaban dando lugar a "desproporcionalidades y situaciones extremas" que ni garantizan losde los ciudadanos ni la necesaria protección de los agentes en el ejercicio de sus tareas. Tras recalcar que es obligación del Gobierno garantizar ambas cosas, Botella ha detallado que la instrucción incide en que se debe garantizar el ejercicio de las libertades y ofrecer a la vez seguridad jurídica a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado."Hay que establecer criterios claros de actuación para los agentes mientras se reforma la ley; no podemos permitirnos que haya", ha enfatizado Botella, alertando de que eso podría derivar en episodios de. Así, entre las medidas dictadas, Botella ha mencionado las destinadas a una "mejor interpretación" en lo que se refiere a la "desobediencia" y la "resistencia a la autoridad", al uso no autorizado de imágenes o datos de miembros las Fuerzas de Seguridad y a la falta de respeto o consideración hacia los agentes.