Sánchez acusa a PP y Ciudadanos de "alimentar a la ultraderecha" al "abrazar la radicalidad"

Publicada el 20/10/2018 a las 13:52 Actualizada el 20/10/2018 a las 15:19

Sánchez a Díaz:

"Estoy contigo. Estamos contigo"

El presidente del Gobierno,, ha cargado contra el PP y contra Ciudadanos por "alimentar a la ultraderecha" con, según informa Europa Press. El también secretario general del PSOE ha asistido este sábado al comité director celebrado en Sevilla por el PSOE andaluz para proclamar a la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, como candidata a revalidar el cargo de presidenta de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre.Durante el discurso de proclamación de Díaz como candidata del PSOE, Sánchez ha cargado contra ambas formaciones pory ser responsables, aunque no se ha referido expresamente a este partido, del auge de Vox . "Cuando surge la ultraderecha, la derecha española no dice nada", ha lamentado Sánchez, y ha criticado al presidente del PP, Pablo Casado, por decir que comparte "los valores esenciales" con la formación que lidera Santiago Abascal. Tras ello, el jefe del Ejecutivo ha instado al diputado conservador a explicar a los españoles "qué valores comparte con la ultraderecha" porque, ha garantizado, el PSOE no se reconoce en "ninguno".Sánchez también ha apuntado que los proyectos políticos a lo largo de la historia "evolucionan o involucionan" y ha señalado que, en su opinión, la derecha española está haciendo lo segundo. Según él,al argumentar que la eutanasia es "un debate artificial" que no supone "un problema" para el país.Asimismo, ha reivindicado el primer paso que dio el Congreso el jueves hacia el reconocimiento del derecho a voto de 100.000 personas con discapacidad intelectual en España , el decreto ley para "paliar la pobreza energética" y eliminar el conocido como "impuesto al sol" , y el acuerdo unánime de la Cámara Baja para recuperar la obligatoriedad de la asignatura de Filosofía en Bachillerato . Según él, esto no habría sucedido bajo el anterior Gobierno del PP, al que. "Vetaban desde el gobierno y ahora vetan desde la oposición. Dejen de vetar. Hagan lo que quieran, pero no a costa de los españoles", ha exigido.Sáchez ha defendido la política económica del Ejecutivo , la cual ha explicado que es "bien sencilla" y que consiste en. En este sentido, ha apuntado que eran "urgentes y viables" la subida del salario mínimo interprofesional, la reversión de los recortes en educación o la recuperación de la sanidad universal.Por último, aunqueen su intervención, ha subrayado la defensa que hizo el PSOE de la Constitución y del Estado en la oposición -algo que cree que "otros" no pueden decir- y ha asegurado que hacen lo propio gobernando. "Defender el Estado es defender todos y cada uno de los artículos de la Constitución sin olvidar los que no me gustan", ha concluido.El también secretario general del PSOE ha asegurado este sábado que, extremo fuertemente demandado por el PSOE andaluz, transmitiendo a la presidenta andaluza que está con ella de cara al reto que afronta el 2 de diciembre, cuando se celebrarán elecciones autonómicas en Andalucía En este contexto, ha defendido que el Gobierno central que él mismo preside, tras lo cual ha anunciado su "compromiso de que los próximos presupuestos generales del Estado" incluyan un "plan especial de empleo para Andalucía", extremo largamente demandado por los socialistas andaluces a cuenta de las tasas de paro que soporta la comunidad autónoma.Igualmente, Pedro Sánchez ha lanzado un mensaje a, de cara a la cita electoral del 2 de diciembre:, ha aseverado el secretario general del PSOE, exponiendo que el PSOE de Andalucía es "el espejo" en el que se miran los socialistas del resto de España.