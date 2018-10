Publicada el 21/10/2018 a las 13:44 Actualizada el 21/10/2018 a las 14:10

El, ha indicado que, por lo que hay que "intentar agotar la legislatura". "Y para lograr eso es importante tener Presupuestos", añade. En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, el representante jeltzale indica, además, que, y reconoce que el texto pactado entre EH Bildu y PNV no sería aprobado ahora en el Congreso. "Pero todavía hay tiempo. ¿Quién nos dice que dentro de dos o tres años no habrá otro clima político?", se cuestiona.Tras señalar que quiere creer que la "voluntad de Moncloa" pasa por cumplir, Esteban advierte de que "no se me puede pedir un nuevo acuerdo presupuestario si las cosas que estaban pactadas no se solucionan". "Lo de 'espera a mañana' por la mañana ya me lo conozco. No necesito oír que se va a cumplir, sino ver que se va cumpliendo", afirma, para añadir que hay asuntos que no entiende que se puedan atascar "cuando estaban solucionados a nivel técnico con la Administración anterior" del PP.En este contexto, subraya que, aunque advierte de que con cinco escaños en el Congreso "no podemos condicionar" todas las Cuentas Por otro lado,, mientras que, por contra, incide en que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez "se comprometió a tener una relación preferente, franca y directa" con el PNV. "Eso se concreta, por ejemplo, en algo muy importante, que aunque es su potestad convocar elecciones, antes de hacerlo se comprometió a consultarnos", describe.Asimismo, reconoce que para el PNV. "Y es verdad que, para lograr eso, es importante tener Presupuestos. Dotar de una cierta estabilidad a las instituciones siempre es bueno", sostiene, para añadir que a los jeltzales no les gustaría que un posible adelanto electoral coincidiera con las municipales y forales. Para Esteban, unas elecciones llevarían a la política española a una "tensión inaceptable" y por ello cree que hay que "agotar la legislatura".Por otro lado,, mientras que destaca que el expresidente Mariano Rajoy "es un tipo exquisito en el trato personal".Asimismo, considera que España "deberá ser imaginativa con el problema territorial y los partidos vascos de mandato español tienen que intentar ir más allá de lo de 'estoy a las órdenes de'... Que tengan un poquito de personalidad". "La realidad es que, a día de hoy,. Estoy de acuerdo en que para lograr algunas cosas necesitas de una mayoría amplísima, pero la minoría tampoco puede impedir y decir 'como tengo la llave de Madrid, pues nada'", defiende.