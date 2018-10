El ultimátum de Torra al Gobierno no frena la relación de ministros y consejeros: ocho reuniones en quince días

Publicada el 21/10/2018 a las 12:36 Actualizada el 21/10/2018 a las 12:56

25 reuniones en tres meses

Gobierno y Generalitat de Cataluña han mantenido la relación entre ministros y consejeros iniciada desde que se constituyó el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez y a pesar del ultimátum lanzado el 2 de octubre por el presidente catalán, Quim Torra , según informa Europa Press. Torra endureció su discurso al inicio de este mes y aprovechó el debate de política general celebrado en el Parlament al arranque de octubre para lanzar un desafío al Ejecutivo socialista: o se acuerda en un mes la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña o el independentismo no asegura su apoyo al Gobierno en el Congreso.La respuesta del Ejecutivo fue que no acepta un ultimátum y los hechos muestran quey en "escuchar por debajo del ruido", en palabras de Meritxell Batet, ministra de Política Territorial.pese a las complicaciones: ni por las exigencias de PDeCAT y ERC sobre los políticos presos para negociar los Presupuestos, ni por que el Gobierno impugne ante el Tribunal Constitucional la resolución del Parlament contra el rey Felipe VI. "No se supera la excepcionaldiad con ración doble de excepcionalidad, sino con normalidad", reiteró la ministra, para quien esta estrategia muestra a los catalanes "las capacidades integradoras del sistema constitucional" y puede atraer a ciudadanos y fuerzas políticas "con mayor o menor entusiasmo".El mismo día que Torra lanzaba su desafío, se reunía en Barcelona la, que prevé 272 millones de euros para Cataluña, de los cuales 20,92 ya han sido transferidos.Justo una semana después, la vicepresidenta,, se trasladaba a Barcelona y aprovechaba el viaje para reunirse con el, y con la portavoz del Govern, Elsa Artadi. El primer encuentro tuvo lugar el 10 de octubre a propósito de la participación de Calvo en una entrega de premios empresariales. Los dos vicepresidentes se habían visto ya en otras ocasiones y esta vez hablaron de los Presupuestos General del Estado, para el que el Gobierno busca apoyos. Sobre este mismo asunto charló también Calvoen un encuentro en la sala de autoridades de la estación de tren de Sants. Antes de volver a Madrid, la vicepresidenta se reunió una media hora con la portavoz del Ejecutivo catalán para abordar también las cuentas del Estado para el año que viene y cómo van las comisiones bilaterales y mixtas que han activado ambas administraciones.Estas comisiones siguen su curso así como los, mientras ERC y PDeCAT recalcan que no habrá acuerdo presupuestario sin un gesto hacia los políticos en prisión preventiva y mientras Quim Torra ha emprendido viaje por Europa llamando a una "mediación internacional" para Cataluña.Esta semana comenzó cony a lo largo de los días se han multiplicado los. El miércoles, el ministro de Cultura, José Guirao, recibió en Madrid a la responsable catalana de esta cartera, Laura Borrás, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, hizo lo propio con el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damiá Calvet. Al día siguiente, el jueves, Meritxell Batet recibió en el Ministerio de Política Territorial al consejero de Política Digital y Administración Pública, Jordi Puigneró, y la semana concluyó con otra cita del vicepresidente catalán con un miembro del Ejecutivo, esta vez la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño.El presidente del Gobierno,el 9 de julio y dio paso al menos a 25 reuniones públicas en Madrid y en Barcelona entre cargos de las dos administraciones, según datos recavados por Europa Press hasta este mismo viernes. Calvo y Batet, por parte del Gobierno, y Aragonés y Artadi, del lado de la Generalitat, lideran la interlocución.Los ministerios y consejerías que han participado en reuniones son los de Política Territorial, Hacienda, Asuntos Exteriores, Interior, Cultura, Agricultura, Fomento, Justicia, Transición Ecológica, Industria y Economía.porque entiende que es la única que le corresponde mantener, pero por primera vez en muchos meses ha enviado a representantes a dos encuentros multilaterales en septiembre.Por un lado, la directora general de Familia participó en una, en el grupo institucional para impulsar una estrategia nacional en el que participan Gobierno, comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. Además, Cataluña ha participado por primera vez en unadentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera.