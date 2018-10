Casado responde a las voces del PP que piden un "giro al centro": "Ocupar el centro no es moverse de sitio"

Publicada el 22/10/2018 a las 14:56 Actualizada el 22/10/2018 a las 17:19

info Libre

Suárez Illana organizará la convención

El líder del PP , Pablo Casado, restó este lunes peso a las voces que desde el partido que lidera le piden un giro al centro. "Ocupar el centro no es moverse del sitio, es ampliar espacio electoral", sostuvo en declaraciones a los medios de comunicación tras la primera reunión del patronato de la fundación, la nueva funcación de la formación tras al divorcio con FAES e la etapa de Mariano Rajoy. Su presidente será Adolfo Suárez Illana.Tal y como informóla semana pasada, destacados dirigentes del partido reclaman a CasadoA estas voces se sumaron este lunes el líder del PP vasco,, en una entrevista concedida a El Correo, en la que señana que "Casado ya se moderará" y el presidente de la Comunidad de Madrid,En una entrevista publicada el domingo en El Confidencial , el presidente regional consideró que su partido debe estar en el centro: "Debemos estar en el centro: si no es así, yo creo que nos equivocaríamos".Según sostuvo Casado, el PP está percibiendo una mejoría a efectos electorales, una "recuperación de la confianza de los españoles". Además, defendió que de ambas entrevistas él no interpreta "disparidad de criterio" respecto a lo que piensa la dirección nacional., dijo, son dos dirigentes que tienen mucha importancia para el partido y que van a participar en la campaña de las elecciones andaluzas para apoyar al candidatoFuentes de la dirección nacional del PP profundizan en la idea de que el partido está remontando desde la llegada de Casado a la presidencia el pasado mes de julio tras la moción de censura aEstamos en la línea de que lo que la gente nos pedía".Las mismas fuentes destacan que no está sobre la mesa el relevo decomo portavoz en el Congreso tras su polémica intervención de la semana pasada en el pleno de control.Como presidente de 'Concordia y Libertad', Súarez Illana tendrá como primer mandato la organización de la Convención Nacional que el partido va a celebrar entre el 18 y el 20 de enero para llevar a cabo un "rearme ideológico".Casado explicó que la nueva fundación es "heredera de la tradición" de las anteriores fundaciones del partido, desde los estudios económicos que "abanderó FAES" a los trabajos más recientes de 'Humanismo y Democracia', la última fundación del partido que impulsó Rajoy tras laEl líder de los conservadores consideró que Suárez Illana. Y calificó de "pertinente" la constitución de esta fundación cuando España conmemora los 40 años de la Constitución.