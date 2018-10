El PNV rechaza negociar los Presupuestos hasta que el Gobierno cumpla los acuerdos pactados con el PP

Publicada el 22/10/2018 a las 10:47 Actualizada el 22/10/2018 a las 10:48

Iglesias-Urkullu

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban , ha asegurado este lunes quecon el Gobierno sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 hasta que el Ejecutivo socialista cumpla los acuerdos pactados entre nacionalistas vascos y el anterior Gobierno del PP que el presidente, Pedro Sánchez,en la sesión de la moción de censura.En una entrevista a, el portavoz jeltzale ha afirmado que "aún" entre el Gobierno y el PNV sobre las cuentas públicas para el próximo año, aunque considera que "esta semana habrá algún contacto". Esteban ha indicado que, de producirse acercamiento, el PNV acudirá "a, qué plazos prevén para cumplir todo el procedimiento, cómo pretenden superar ese techo de gasto o un análisis más profundo de los impuestos, porque se ha planteado una larga lista de cambios en los impuestos y queremos ver la letra pequeña"."Pero lo primero que queremos ver es si se cumplen los acuerdos realizados hasta ahora, ya que, mientras no veamos eso, no habrá negociación. Son lospara sus presupuestos, y que Sánchez se comprometió a cumplir en la sesión de la moción de censura", ha destacado. En todo caso, el diputado vasco ha asegurado que el PNV apuesta por lay va a tratar de mantenerla, aunque ha reiterado que, "antes, el Gobierno deberá cumplir su palabra y tendremos que ver que todas las cuestiones que nosotros pactamos se están realizando, y ya luego empezaremos a hablar de los nuevos presupuestos"."El PNV es. Creemos que siempre hay que tratar de agotar las legislaturas. De lo contrario, entraríamos en otras, y, tal y como están ahora algunos partidos, supondría más tensión en el ambiente y creo que eso no esa bueno. Por supuesto, me estoy refiriendo a PP y Ciudadanos", ha asegurado.Por otro lado, Aitor Esteban ha indicado que desconoce las cuestiones que van a tratar el lehendakari, Iñigo Urkullu , y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , en la reunión que mantendrán esta tarde en Lehendakaritza, aunque ha asegurado que el líder de la formación morada "sabe muy bien quey no con Lehendakaritza". En este sentido, el portavoz nacionalista ha señalado que Iglesias le escribió un mensaje este pasado domingo asegurándole que "tiene claro que la interlocución" sobre las cuentas públicas del Estado "debe ser con el PNV". "Por lo tanto, vendrá por otras cuestiones. Hablar está bien, pero ya sabemos que Pablo [Iglesias] está metido en una turné ya que siempre le gusta aparecer en los medios.. No sé cuales son los temas de los que van a hablar, pero será como con Junqueras y Puigdemont, hablarán y nada más. Además, creo que, si se quieren hacer cosas eficaces, es mejor hacerlo con discreción", ha afirmado.