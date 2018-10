La CUP amenaza con dejar vacíos sus escaños y rechaza implicarse en el Consell de la República

Publicada el 22/10/2018 a las 11:36 Actualizada el 22/10/2018 a las 11:37

Rechaza los 'simbolismos'

El diputado de la CUP en el Parlamentha abierto la puerta a dejar vacíos los escaños de su formación y ha anunciado queni en el Fórum Cívic i Constituent. Lo ha dicho este lunes en una entrevista en TV3 , después de que el Consell Polític de la CUP decidiera el sábado quey que no apoyarán al Govern porque consideran que está renunciando a la autodeterminación y a hacer efectiva la independencia.Riera Ha afirmado que la CUPen el Parlament y que no colaborará en ninguna acción que considere autonomista. "No fuimos al Parlament para gestionar la autonomía, sino lay ejercer la autodeterminación", ha añadido. Preguntado por qué consecuencias tendrá esta decisión en su actividad en el Parlament, Riera ha señalado que deberán analizar cada caso y "podría ser" que dejaran susen alguna ocasión.Sin embargo, ha apuntado que solo apoyarán las acciones del Parlament que supongan unapara "ganar soberanía al Estado y a las empresas del Ibex-35". Sí que ha asegurado quede 2019, ya que son una "herramienta de gestión de la autonomía". "No hace falta que ni el Govern, JxCat ni ERC nos llamen para hablar de nada que tenga que ver con el mantenimiento de la autonomía", ha avisado.Riera ha señalado la necesidad de, y ha rechazado los "simbolismos", como cree que son el Consell de la República y el Fórum Cívic i Constituent, el foro con el que la Generalitat quiere impulsar un proceso constituyente en Cataluña. "Si aquí no hay ruptura, el Consell de la República es un elemento simbólico. ¿Qué recorrido puede tener?", ha cuestionado, y ha advertido de que, a su juicio, mantener acciones simbólicas sin una ruptura con el Estado. El diputado de la CUP ha sostenido que, pero ha aclarado que la CUP no ha decidido provocar unas nuevas elecciones porque no tiene la capacidad de hacerlo.