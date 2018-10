Publicada el 22/10/2018 a las 18:37 Actualizada el 22/10/2018 a las 20:13

Lluvias en Canarias y sol en el resto

"Entre los dos días las temperaturas quedarán frías tras una semana templada"

La gota fría ha dejado precipitaciones intensas el pasado fin de semana en el Levante y en el sureste peninsular de modo que se han superado los anterioresen España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que espera que esta semana las lluvias afectarán sobre todo a Canarias, hasta que el fin de semana llegue un frente por el norte que dejará las primeras nevadas significativas, según informa Europa Press.El portavoz adjunto de la AEMET, Rubén del Campo, ha informado de que este domingo en Alpandeire (Málaga) se recogieronen todo el día, de los que 347 litros cayeron en 12 horas. Sin embargo, ha destacado que en esa localidad, cayeron en seis horas un total de 289 litros por metro cuadrado el 21 de octubre y "a falta de confirmar", ese dato sí supone un nuevo récord para España. Es decir, ha dicho que "nunca desde que hay registros ha llovido tanta cantidad en seis horas ni en esa zona ni en ningún otro sitio en España".Además, ha añadido que el viernes en Vinaroz (Castellón) se acumularonpor metro cuadrado a lo largo del día y de estos, 159,2 litros por metro cuadrado cayeron en una hora. De este modo, ha señalado que, de confirmarse este dato aún provisional, este sería "el nuevo récord para el conjunto de España de precipitación acumulada en una hora". El anterior récord, hasta la fecha lo ostentaban los 129,9 litros por metro cuadrado recogidos en una hora en Santa Cruz de Tenerife el 31 de marzo de 2002.Por otro lado, ha agregado que además del dato de Alpandeire, en Ronda ( Málaga ) se acumularonpor metro cuadrado en 24 horas, de los cuales,, casi todo en la primera mitad del día. En Antequera, se recogieroncuadrado en todo el día y en Fuentelapiedra 106 litros por metro cuadrado. Del Campo ha indicado que no hay muchos más datos "muy significativos" porque las precipitaciones "súper intensas" cayeron en dos zonas muy concretas, aunque en los alrededores también precipitó bastante. Así, lo más significativo se produjo primero el viernes en el norte dey luego en la provincia deen la tarde noche del sábado y la primera mitad del domingo.Respecto a la predicción meteorológica , ha recordado que los avisos de riesgo extremo se realizaron, aunque en Málaga "se retrasaron" un poco sobre el horario previsto lasen la zona. "Habrá que hacer un recuento de todo lo que ha llovido pero parece que probablemente en la Serranía de Ronda las precipitaciones fueron algo más intensas incluso de lo previsto", ha comentado.De cara a la presente semana, ha comentado que lo más significativo en lo meteorológico se espera en Canarias porque la borrasca que provocó las lluvias en la Península el fin de semana se desplaza. De ese modo, ha pronosticado precipitaciones "en cualquier parte" de Canarias aunque las más intensas se producirán en las islas más occidentales y ha avisado a La Palma de que este martes podrán acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Si bien, ha comentado que no serán tan intensas como las de los últimos días.Mientras, en la Península y Baleares se podría producir alguna lluvia este martes en el sureste peninsular y en el resto de España se espera tiempo estable y temperaturas "templadas" y superiores a las normales para estas fechas. La situación no tendrá variaciones significativas hasta el viernes, cuando comenzarán a bajar las temperaturas por la llegada de la "primera entrada de aire polar" del otoño.Así, ha comentado que el sábado y el domingo bajarán las temperaturas de forma notable, unosrespecto a los valores de principios de esta semana, y que este descenso será "generalizado" en todo el país. Primero, el sábado descenderán en la mitad norte de forma notable y el domingo esa bajada afectará más al tercio oriental.Asimismo, ha apuntado que con el viento soplando desde el norte, las mayores precipitaciones se acumularán en el tercio norte y en Baleares y que a últimas horas del sábado y ya"en muchas zonas de la Península". De hecho, espera que se produzcan nevadas en cotas relativamente bajas de los sistemas montañosos de la mitad norte, ya que la cota de nieve se situará en torno a los 1.000 o 1.200 metros. "Llegan las primeras nevadas a cotas relativamente bajas y en zonas pobladas", ha advertidoEn cuanto a las temperaturas, ha indicado que las heladas el sábado y el domingo podrán aparecer no solo en zonas de montaña sino en los páramos y en zonas generalizadas de la meseta norte. "En los dos días bajarán en total entre 8 y 10 grados centígrados de modo que el domingo, apenas en ningún punto de la Península se alcanzarán los 20 grados centígrados", ha añadido.Finalmente, ha pronosticado que de los 22 o 24 grados centígrados (ºC) previstos este martes en Madrid, el domingo se quedará en torno a 10ºC. En Sevilla, que tendrán mañana 26 a 28ºC, el domingo bajarán a 15 a 17ºC. Por su parte, Burgos, que este martes prevé una máxima de 15ºC, el domingo no pasarán de 5 o 7ºC; en Zaragoza, con 22ºC este lunes y martes, el domingo bajarán a 15ºC que estarán acompañados de viento de cierzo y, en La Coruña, pasarán de los 20ºC del martes hasta los 12 o 15ºC del domingo.