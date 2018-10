Torrent reconoce las "discrepancias" entre los independentistas y avisa: "No sirve de nada mirarnos de reojo"

Publicada el 22/10/2018 a las 09:13 Actualizada el 22/10/2018 a las 09:14

El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent , ha reconocido este domingo las. "Eso no nos acerca al objetivo, no sirve de nada mirarnos de reojo", ha asegurado.En una entrevista en La Sexta , Torrent ha asegurado que existende opiniones entre ERC, Junts per Catalunya y la CUP que deberían dejarse a un lado para "avanzar hacia el objetivo político". "Hago toda la autocrítica que sea necesaria con respecto a losque hemos hecho. Es evidente que nos hemos equivocado, al menos a la hora de escenificarlo. Pero es evidente que compartimos una mayoría, Gobierno y un objetivo", ha señalado el presidente del Parlament.Torrent, que, cree que "no sirve de nada la disputa" dentro del bloque independentista. "Esta legislatura tiene que servir para avanzar políticamente: necesitamos la mayoría", ha añadido. El dirigente catalán ha opinado que el conflicto catalán solo puede acabar "con, que se terminará votando". "Somos conscientes en el Parlament y también en Moncloa. Cuanto más esperemos para hablar, más tarde llegaremos a esa solución al conflicto", ha explicado.