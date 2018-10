Varios miembros de los 'comunes' crean una plataforma para reivindicar el "soberanismo" del partido

Publicada el 22/10/2018 a las 11:25 Actualizada el 22/10/2018 a las 11:48

Soberanismo

Varios miembros dehan impulsado una plataforma con el objetivo de "enderezar el rumbo de Catalunya en Comú , recuperar los valores fundacionales del espacio y llegar a sectores que han dejado de sentirse interpelados por el proyecto". En un comunicado, han expuesto su manifiesto fundacional que, con el título(Somos comunes, somos soberanistas), reivindica "un proyecto soberanista" para Catalunya que interpele a mayorías amplias de la sociedad catalana.La plataforma se presentará este martes y busca también "de los partidos tradicionales que atenazan a Catalunya en Comú" y dejar atrás el repliegue que, a su juicio, está protagonizando algunos sectores del partido para alejarlo de posiciones soberanistas. En el manifiesto recuerdan que Catalunya en Comú se creó en 2017 con la participación de varias formaciones políticas y con la voluntad de impulsar, y lamentan que no ha sido capaz de superar "las dificultades, los vicios y las inercias" de los partidos tradicionales.Así, los impulsores de esta plataforma sostienen que el partido de los Comunes sigue siendo, repliegues, tentaciones de homogeneización y pactos de despacho" y critican que la formación no ha sido fiel a sus objetivos fundacionales. "Había que construir una fuerza de cambio, y no un partido tradicional; una fuerza política que entendiera que había que llevar a cabo nuevas políticas y nuevas soluciones para un mundo diferente", continúan, y concluye que, por ahora, no se ha logrado.Los impulsores de la plataforma aseguran que el soberanismo fue uno de los, y señalan que Catalunya en Comú se ha ido abandonando por "un cierto repliegue por parte de algunos sectores" de la formación, que no detallan. "Demasiado a menudo se ha dejado de reivindicar el soberanismo pese a ser. Así es como la pluralidad del espacio, que fue uno de los atributos que hicieron ganador el proyecto, podría estar actualmente en riesgo", concluyen.La plataforma interpreta que muchos soberanistas se sienten "huérfanos dentro de este espacio político", y reivindica tanto el referéndum del 1 de octubre de 2017 , como la huelga del 3 de octubre de ese mismo año que se convocó para protestar contra las cargas policiales. Recuerdan victorias electorales como la de Ada Colau en Barcelona y las dos elecciones generales ganadas por En Comú Podem y concluyen que "es hora de recuperar los valores originales que hicieron ganador" a este proyecto político.