El exmarido de Juana Rivas formaliza denuncia al no entregarle a los niños y dice ignorar dónde están

Francesco Arcuri ha formalizado en Italia una denuncia después de que Juana Rivas , de cuatro y doce años, en el lugar y hora acordados y asegura desconocer dónde se encuentran en este momento, al tiempo que ha atribuido a un "accidente doméstico propio de cualquier niño" los supuestos moratones en el menor que han llevado a la madre de Maracena (Granada) a denunciarle por presuntos malos tratos.El abogado de Arcuri en España, Enrique Zambrano, ha confiado en declaraciones a Europa Press en que en las próximas horas se produzca alguna resolución que. Ha lamentado que la madre "use de este modo un accidente doméstico" ocurrido en la vivienda del abuelo paterno de los niños en el que, según precisa, "no intervino Arcuri" y por el que se llevó al menor al médico, tras lo que recibió el alta "sin ningún problema ni trascendencia".Ha hecho hincapié en que la denuncia que su cliente presentó el lunes ante la Policía italiana se producepor la cual los menores "sólo pueden estar siete días consecutivos con la madre en periodo no escolar y avisando al padre con cinco días de antelación", requisitos que según alegan no se han cumplido. Arcuri está además este martes en el Tribunal de Cagliari en el marco del procedimiento abierto para decidir sobre, aunque sus abogados matizan que esta entrevista se fraguó antes de este episodio.Juana Rivas no entregó el domingo a los niños al padre, que reside en Carloforte (Italia), para que asistieran al colegio al lunes y ha denunciado a su expareja, pidiendo medidas judiciales urgentes para su protección. En la mañana de este martes continúa con ellos, en Cagliari (Italia), según afirma, y también espera que a lo largo del día se produzca una decisión que respalde su petición, según ha detallado a Europa Press su abogada en Italia, María Eugenia Álvarez.Juana Rivas ha sido condenada en España a cinco años de prisión y seis sin la patria potestad de sus hijos por sustracción de menores, después de que incumpliera las resoluciones judiciales que le obligaban a entregar a los niños al padre, al que acusa de. La sentencia no es firme y ha sido recurrida por su defensa. La semana pasada volvió a Italia para estar con sus hijos y hasta la fechapor supuesto maltrato a los niños, sin que hasta el momento las autoridades competentes hayan acordado ninguna medida contra Arcuri.La última vista en el caso sobre la custodia de los pequeños se produjo el pasado 27 de septiembre en el Tribunal de Cagliari. Ambos progenitores quiereny que el régimen de visitas se desarrolle en sus respectivos países.