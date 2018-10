El jefe de la Policía Nacional de Navarra insulta a dirigentes independentistas y de izquierdas a través de una cuenta de Twitter anónima

Publicada el 23/10/2018 a las 09:10 Actualizada el 23/10/2018 a las 10:51

A través de una cuenta en Twitter en la que no muestra su identidad real, el jefe superior de la Policía Nacional de Navarra,, se dedica a vertersobre algunos dirigentes políticos de Podemos y varios líderes de fuerzas independentistas.Según informa eldiario.es , el policía se esconde detrás del sobrenombre—la cuenta está ahora protegida—, nombre del municipio cántabro donde nació y la fecha de su nacimiento, el 16 de diciembre de 1958. Entre los exabruptos, Rodríguez llamaa la alcaldesa de Barcelona, Colau , desea que Gabriel Rufián , al que llama, sea corneado en los Sanfermines y alaba al golpista Antonio Tejero y al líder del partido ultraderechista Vox,, al que dedica el siguiente halago:“Acabaremos como siempre en esta nuestra España, no podemos defenderla de otra manera que haciéndoles frente, así viene ocurriendo desde siglos atrás y este el XXI no va a ser diferente a los demás. Sr. Abascal, no nos falle”El jefe de la policía Navarra fue nombrado por la Administración Rajoy en 2012 ycomo máximo responsable del Cuerpo en esa región. Según el diario online, Rodríguez reconoció que esos mensajes se enviaron desde un teléfono oficial de la Policía, pero