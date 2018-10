La Fiscalía se opone a suspender la entrada en prisión de Rodrigo Rato

Publicada el 23/10/2018 a las 20:13 Actualizada el 23/10/2018 a las 20:43

La fiscalía ha emitido un informe contrario a suspender la entrada en prisión del expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato , condenado ade cárcel por un delito continuado de apropiación indebida en el uso de las llamadas tarjetas black y que había solicitado a la Audiencia Nacional esta medida en espera de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, según informa Europa Press.El Ministerio Fiscal se opone a esta deferencia y así lo ha hecho saber en un informe a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional , el tribunal que sentenció a Rato y que ordenó la ejecución de su sentencia una vez el Tribunal Supremo le dio firmeza. De este modo, es previsible que el tribunal se pronuncie este mismo miércoles sobre las, cuyo plazo para ingresar por su propio pie en un centro penitenciario expira el jueves 25 de octubre a las nueve de la mañana.Hasta la fecha la Audiencia Nacional ha rechazado suspender el ingreso en prisión depor el uso fraudulento de las llamadas tarjetas black de Caja Madrid, mientras a otro le ha concedido un margen más amplio, diez días a contar desde el 30 de octubre para entrar en la cárcel, y a un noveno le ha solicitado que presente un informe médico que acredite sus alegaciones de que por motivos de salud, no debe entrar.En concreto, se ha rechazado ya la solicitud de suspensión de la ejecución de la sentencia instada por los exconsejeros de Caja Madrid de parte del PSOE, Jorge Gómez Moreno, condenado a 3 años y 2 meses de prisión; y José María De la Riva, sentenciado a 3 años; y el exconsejero de CCOO Francisco Baquero, que afronta tres años y dos meses de cárcel. Asimismo, ha rechazado las peticiones del exconsejero de Izquierda Unida José Antonio Moral Santín, condenado a 4 años de cárcel; el exconsejero de parte de UGT Gonzalo Martín Pascual, sentenciado a 3 años; el ex miembro de la comisión de control de Caja Madrid, Francisco José Pérez Fernández, con una sentencia de 2 años y medio; y el también miembro de la comisión de control Miguel Ángel Abejón, con la misma pena.Todos deberánen un centro penitenciario, cosa que ya hicieron tras la confirmación de la sentencia en el Tribunal Supremo el ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga y el exdirigente de CCOO Antonio del Rey. En un caso más, el del miembro de la comisión de control nombrado por Izquierda Unida Rubén Cruz, que pidiópor motivos de salud, la Sección Cuarta ha solicitado un informe médico que acredite su situación. Está condenado a dos años y medio de prisión por el uso de las black.Mientras, la Sección Cuarta ha dado al exvicesecretario de organización del PSOE Madrileño y exconsejero de la entidad, Antonio Romero, condenado a tres años y dos meses de cárcel,del plazo para ejecutar la sentencia por motivos familiares. Tiene diez días más a contar desde el 30 de octubre para entrar en un centro penitenciario.El plazo que dio la Audiencia Nacional para la entrada en prisión de todos los condenados por las tarjetas black vence el próximo, de modo que antes del viernes deberán entrar en prisión también los ex miembros de la comisión de control, Ángel Gómez del Pulgar (PSOE) y Javier de Miguel (PP), que no han presentado escrito solicitando la suspensión de sus respectivas condenas de dos años y medio de cárcel.