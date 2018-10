Desalojan del Congreso a una enferma de polio que protestó en la tribuna y la ministra de Sanidad acude a escucharla

Publicada el 24/10/2018 a las 11:20 Actualizada el 24/10/2018 a las 11:21

Compensaciones por una infancia destrozada

Contra los antivacunas

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha ordenado desalojar de la tribuna del público del hemiciclo a Rosa Hernanz, unaque ha intentado leer un papel con sus reivindicaciones durante el Pleno. Tras el episodio, la ministra de Sanidad,para escuchar personalmente los planteamientos de la mujer, con la que ha charlado durante unos minutos, según ha informado Europa Press.Hernanz, que se desplaza en silla de ruedas como consecuencia de sus enfermedad, ha esperado a que terminara la primera intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para intentar leer el documento que llevaba, pero no ha podido porque los servicios del Congreso lo han impedido.Cuando se produce una interrupción desde las tribunas de público, sus protagonistas son desalojados de la Cámara y así lo ordenó la presidenta del Congreso, Ana Pastor, aunque todo transcurrió con más delicadeza de lo habitual. También ha sido diferente que, en esta ocasión,. Así, Hernanz logró que la escuchara la ministra de Sanidad.Carcedo, que seguía la sesión desde su escaño en el banco azul, se ha interesado por el asunto y ha salido del Palacio de la Carrera de San Jerónimo para hablar personalmente con Hernanz, quienen el hemiciclo.En nombre de lospor la poleo que, según ha dicho, hay en España, ha reclamado que, ya que culpan a Franco de haberse negado a vacunarles y a reconocer la epidemia. "Demandamos una compensación por una infancia destrozada", ha dicho.Pero Hernanz también ha denunciado que los "niños de la polio", que "ya son casi ancianos", han tenido que presentar una querella en Argentina para buscar la Justicia que no encuentran en España. Asimismo, ha explicado que ahora muchos se están viendo afectados ahora por el denominado, una enfermedad degenerativa consecuencia de la patología original sobre la que, ha subrayado, "no está contemplada en el sistema sanitario" ni hay facultativos especializados para tratarla.Carcedo le ha contestado defendiendo la formación de los profesionales de la sanidad pública, recalcando la necesidad de "combatir el negacionismo antivacunas" y sugiriéndole que los afectados pueden solicitarDe su lado, el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, Jesús María Fernández, le ha recordado a Hernanz que. "Pues estamos en 2018", le ha espetado la afectada, ante lo que los socialistas le han recordado que acaban de volver al Gobierno