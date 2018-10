Iglesias exige al Gobierno que anule los contratos con Arabia Saudí y busque un comprador alternativo o asuma el coste de las fragatas

Publicada el 24/10/2018 a las 11:40 Actualizada el 24/10/2018 a las 12:09

Tardà y el cumplimiento de la ley

El PP y Vox

El líder de Podemos, Pablo Iglesias ha avisado este miércoles al Gobierno de que mantener laes "ilegal" porque contraviene la legislación nacional e internacional y ha reclamado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez , que no ceda a "presiones" y "rectifique".En su réplica a la comparecencia del presidente del Gobierno en el pleno de la Cámara Baja, Iglesias ha exigido laa Arabia Saudí y la revocación de los contratos ya firmados, tanto por un imperativo "ético" de defensa de los derechos humanos como por el ordenamiento jurídico nacional e internacional que prohíbe la exportación de material de defensa a países en conflicto. "Sé que usted en el fondo está de acuerdo conmigo —ha dicho dirigiéndose a Sánchez—. Sabe que no debemos vender armas y se podrían revocar contratos. Sé que está recibiendo enormes presiones y le pido que no haga como el PP, rectifique y dé una lección que los españoles le van a agradecer".Por su parte y en la misma línea que Iglesias, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà , ha avisado de que las exportaciones de armas a Arabia Saudí son "ilegales", podrían incluso caer en "prevaricación" y suponen "una verdadera". "Ustedes se llenan la boca de la necesidad de cumplir la ley, pero quién vela por el cumplimiento de la ley en este caso?", ha dicho. Además, ha señalado a Sánchez como el "responsable" del fin último de las armas vendidas por España, como lasque generaron la polémica.Iglesias también ha criticado el discurso del presidente del PP, Pablo Casado , acusándolo de acercarse a los planteamientos de extrema derecha que, a su juicio, tiene el partido Vox. "La pobre gente de Voxpara diferenciarse de ustedes (el PP)", ha asegurado Iglesias al inicio de su intervención, tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la venta de armas a Arabia Saudí y el último Antes de comenzar abordar estos asuntos, el líder de Podemos ha querido dirigirle sus primeras palabras a Casado, para reprocharle, en primero lugar, su falta de "preocupación" por los Derechos Humanos en Arabia Saudí. Así lo demuestra, según el líder de Podemos, el hecho de que Casado se haya dedicado a hablar "de Venezuela", a pesar de que "todo el mundo está hablando del asesinato y la tortura de un periodista" en Arabia Saudí.