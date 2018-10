La Carlos III frena de nuevo a la asociación católica de estudiantes y les vuelve a impedir celebrar misa en un aula

Publicada el 24/10/2018 a las 09:58 Actualizada el 24/10/2018 a las 10:17

info Libre

El Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)que los estudiantes de la asociación católica Totus Tuus UC3M , recién constituida, habían convocado para este miércoles y este viernes. El pasado domingo lanzaron la convocatoria a través de las redes sociales e indicaron que. Según explicó un portavoz de la asociación, el despacho es un aula de la universidad que esta cede a los alumnos para realizar las funciones propias de las asociaciones.se puso en contacto con la UC3M para confirmar esta información, pero todavía no ha obtenido respuesta.No es la primera vez que les pasa. Hace una semana, el 16 de octubre, los alumnos habían convocado a todos los estudiantes católicos a asistir al acto de inauguración de las actividades de la asociación. Sin embargo, un día antes de la cita,donde lo iban a llevar a cabo y en la cual se esperaba que el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, oficiara la liturgia. Los motivos, los "indicios de que su celebración podría impedir la normal realización de las actividades propias de la Universidad, de acuerdo con el artículo 2.3 de la normativa sobre autorización de uso de espacios en la universidad".Aun así, los estudiantes se concentraron a las puertas del aula con la pretensión de llevar a cabo el acto organizado, aunque después se trasladaron a las puertas del edificio de la facultad. Una vez allí, en un escenario y micrófono en mano, dijeron "que no les van a frenar" y, como colofón,"No dudéis de queen nuestra universidad. Os pedimos que no dejéis de rezar por la UC3M y los encargados de dirigirla, así como por los frutos de Totus Tuus. 'El ejército de Dios lucha de rodillas, ¡la oración es su arma más poderosa!", han escrito en su cuenta de Facebook a primera hora de este miércoles.