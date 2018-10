El sindicato mayoritario convoca a la huelga a 24.000 funcionarios de prisiones

Publicada el 24/10/2018 a las 09:01 Actualizada el 24/10/2018 a las 09:34

Causas de la huelga

Más de 24.000 funcionarios de prisiones están llamados este miércoles a participar enconvocadas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para exigir al Gobierno que desbloquee el conflicto laboral que sufre este colectivo.El sindicato denuncia no haber llegado a un, así como esgrime la, laque sufren los funcionarios de prisiones y el incremento continuo de las agresiones. Por ello convoca una serie de jornadas de huelga que comienzan hoy y a las que seguirán el, así como los díasSegún informa el sindicato mayoritario en las mesas de negociación de Prisiones, los paros arrancan este martes, a partir de las, en los relevos del turno de noche. Esto afectará al régimen habitual de comunicaciones de los internos con el exterior y a las actividades socio-culturales habituales que tienen lugar en los centros penitenciarios.Critica el sindicato que los servicios mínimos son "claramente" en casi todos los centros y asegura que han sido recurridos. "Espera que la huelga se desarrolle de unay que no haya ningún hecho que lamentar", señala en un texto CSIF.La convocatoria de huelga se produce tras lade una oferta económica que satisfaga las necesidades del colectivo. "El Ministerio del Interior ofreció este mes una subida media de 375 euros lineales al conjunto de la plantilla de Prisiones, que se haría efectiva a lo largo de 2019, 2020 y 2021 (una oferta global de 122.646.399 euros) si bien, esta oferta ha sido retirada porque la partida económica no ha sido autorizada", ha informado.El CSIF hace un llamamiento al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , al que asegura quede sentarse a negociar con los sindicatos para desbloquear este conflicto laboral, que, recuerda el CSIF, se prolonga desde hace más de un año.