Sánchez se ampara en la ausencia de un embargo internacional y en el desempleo en Cádiz para seguir vendiendo armas

Publicada el 24/10/2018 a las 09:34 Actualizada el 24/10/2018 a las 10:37

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó este miércoles en el Congreso que su GobiernoNi ante las evidencias acerca de su utilización por parte de la dictadura del golfo en la guerra civil de Yemen ni como medida de presión para que los autores e inductores del asesinato del periodista Yamal Jashogi.Y no lo hará, explicó, por “responsabilidad” y porque en políticaSu principal preocupación en estos momentos, subrayó, son las empresas españolas que operan en Arabia Saudí yuna zona deprimida y castigada por el desempleo, en donde 6.000 empleos dependen de la construcción de fragatas para la dictadura saudí.Sánchez admitió la gravedad de los hechos por los que está siendo acusada Arabia Saudí, pero apeló al comercio internacional de armas comoPor eso pidió expresamente a todos los partidos, y en especial, sin mencionarlo, a Unidos Podemos, que es quien encabeza la solicidud de un embargo, “que tengan en cuenta el peso de las relaciones estratégicas con otros países”.El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias,no estuvo de acuerdo. En su primera intervención aseguró que España tiene “dos problemas muy graves”: su relación con Arabia Saudí, condicionada porcon el “régimen criminal” de Salmán bin Abdulaziz. Iglesias defendió, en contra de los afirmado por el presidente, que sí es posible suspender al venta de armas a Arabia Saudí simplementeporque incumple la legislación que regula esta materia.del anterior Gobierno porque la ley obliga” a hacerlo. Y, para evitar las consecuencias económicas de esa decisión, “hay que buscar un comprador alternativo” para las fragatas de Cádiz y, “si no aparece, demostrar que la cuarta economía de la Unión Europea puedeRespetar los derechos humanos “tiene costes”, asumió el líder de Unidos Podemos. “Y si hay que pagar una factura, la pagamos todos apostando por el sector industrial de los astilleros”, no sólo los trabajadores de la Bahía de Cádiz.“Yo sé que en el fondo está de acuerdo y sabe que no debemos vender armas” a Arabia Saudí y que se pueden revocar los contratos”, aventuró Iglesias. “Sé que está recibiendo enormes presiones, pero le pido que rectifique y dé una lección que los ciudadanos le van a agradecer: que estamos dispuestos a defender derechos humanos” y apostar al mismo tiempo por una “política industria seria”.