Publicada el 24/10/2018 a las 15:56 Actualizada el 24/10/2018 a las 16:40

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso escenificar este miércoles en el Congreso suPablo Casado, anunciando que hasta que no rectifique su acusación de que es “partícipe y “responsable” del golpe de Estado en CataluñaSi mantiene esas palabras, subrayó, “usted y yo no tenemos nada más de qué hablar”.“Acusarme a mí de partícipe y responsable de un golpe de estado en nuestro país, se quejó Sánchez. “No me puede reprochar ser golpista ni colaborador del golpismo. Le pido que lo retire. Esa frase llena de ignominia a su grupo parlamentario”.Sánchez le pidió expresa y retiradamente que retirara las palabras, peroTodo lo más hizo alusión a que se trata de una forma de hablar: la responsabilidad del Gobierno está en no atajar el golpe de Estado que, según él, están llevando a cabo los independentistas en este momento. Y después, en alusión a una intervención de portavoz del PNV, Aitor Esteban, corrigió su expresión y sustituyó “golpe de Estado” por “golpe al Estado”.El presidente le pidió, una vez más, que “vuelva a la moderación y abandone la crispación”. Eso es lo que esperan sus votantes, “un PP renovado” y no una “involución” y volver a “tesis pasadas” y le emplazó acomo él mismo ha reconocido en declaraciones públicas. De hecho, las alusiones la extremismo del PP fueron una constante en las intervenciones de casi todos los portavoces.