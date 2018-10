Publicada el 24/10/2018 a las 17:06 Actualizada el 24/10/2018 a las 17:43

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social , Magdalena Valerio, ha afirmado que la Inspección de Trabajo se está tomando muy en serio el Plan Director por un Trabajo Digno para regularizar la situación de trabajadores que se encuentran bajo la, informa Europa Press.En esta línea, la titular del Ministerio ha asegurado que el Gobierno está comprometido con este colectivo y que estápara que los becarios sean "realmente becarios" y no seanpara hacer un trabajo que debería tener un contrato laboral.En esta línea, ha señalado que también se va a velar por ely ha señalado que habría que "darle una vuelta".Valerio también ha recordado que el Gobierno está trabajando en diversas medidas paraque se generó de modo singular en la juventud durante los años de gestión de la crisis."Nuestro compromiso pasa por acabar con los becarios en trabajos ordinarios", ha apostillado la ministra, tras asegurar que está trabajando en un plan de choque por el empleo joven, que pondrá en marcha tambiénde empleo para este colectivo.Así, ha asegurado que en este plan también se fomentará una nueva regulación para prácticas no laborales, un Estatuto del Becario yEl diputado del Grupo Parlamentario Unidos-Podemos Segundo González ha recordado que la mala regulación permite quey tengan a trabajadores jóvenes aprovechando este vacío."No podemos permitir que estos trabajadores engorden las bolsas de pobreza y no generen derechos quepara el desempleo o para el futuro", ha apostillado el diputado, tras resaltar que "los jóvenes de ahora sin casa y sin empleo acabarán siendo los pensionistas de mañana".