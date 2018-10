Empleadas del hogar, camareros y temporeros en España sufren un alto nivel de trato humillante, según un estudio de Cáritas

Publicada el 25/10/2018 a las 17:56 Actualizada el 25/10/2018 a las 19:39

Denuncian la vulneración de derechos laborales

En primera persona

Un 12,5 por ciento de personas empleadas en el hogar, la hostelería y la agricultura acompañados por Cáritas aseguran haber recibido un trato humillante, un porcentaje que aumenta hasta el 22,5 por ciento entre los temporeros, según el informe de Cáritas Vulneraciones de derechos laborales en el sector agrícola, la hostelería y los empleos del hogar El estudio, que se ha presentado este jueves 25 de octubre en la sede de Cáritas Española, se basa en más derealizadas en toda España a temporeros, empleados de la hostelería y trabajadores del hogar El director del área de Comunicación de Cáritas, Paco Cristóbal, ha indicado que en estos tres sectores han detectado situaciones de "explotación y vulneración de derechos" que se han "arraigado" y a las que la población española se ha "acostumbrado".Entre lasdel estudio, destaca que un 30 por ciento de los trabajadores de estos tres sectores cobranque les correspondería legalmente, que el 24 por ciento realizay que el 50 por ciento de los temporeros cobran. Cáritas considera especialmente preocupantes las vulneraciones penales. En concreto, de los datos se desprende que un 10 por ciento de los encuestados han sufrido, situaciones defísica y retención de su documentación.Además, atendiendo a las vulneraciones graves de tipo penal en el sector agrícola, que sufren un 22,5 por ciento de los trabajadores consultados, Cáritas alerta de que detrás de este porcentaje "hay posiblescon fines de explotación sexual". En cuanto a la situación administrativa de los empleados, el informe constata que en el sector de la agricultura es donde hay más trabajadores extranjeros en(25,8 por ciento), frente al casi 3 por ciento de los empleados del hogar y un 1 por ciento de la hostelería.La experta del equipo de Inclusión de Cáritas Española, Hilde Daems, ha precisado que tener un permiso de trabajo "no excluye" a los trabajadores de la posibilidad de sufrir vulneraciones de, pero ha añadido que "encontrarse en una situación administrativa irregular incrementa el riesgo de sufrirlas".Además, el estudio revela que el 25 por ciento de los entrevistados essus derechos, pero solo un 5 por ciento se ha atrevido a denunciar. El resto no lo hacena perder el empleo o porque creen que no merece la pena, según ha puesto de manifiesto Daems, quien ha hecho una llamada de atención para acabar con la "normalización" de estas vulneraciones.Ante esta situación, Cáritas urge en ela que España ratifique el Convenio sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos de 2011 y a incluir a estos empleados del hogar en el Régimen general de la Seguridad Social, promoviendo la plena equiparación de derechos con el resto de trabajadores.En el sector agrícola, la organización propone poner en marcha las medidas delrelativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, que entró en vigor en España el pasado 20 de septiembre, y modificar el Código Penal para tipificar de manera autónoma el trabajo forzoso, la esclavitud y la servidumbre, diferenciándolos de la explotación laboral.Asimismo, sugieren revisar la disparidad en los convenios provinciales que regulan el sector. Con relación a los tres sectores, Cáritas avisa de que la actual Ley de Extranjeríalaboral de los extranjeros en situación irregular, lo que "les aboca al, con todo tipo de abusos y vulneraciones".En este contexto, plantea la necesidad de "flexibilizar el sistema de renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo desvinculando dicho permiso con el territorio o la actividad" y considera que sería positivo "replantearse el acceso a autorizaciones de residencia de personas que ya están en España pero en situación irregular". Además, urgen a impulsar unacontra todas las formas de trata.Durante la presentación de los resultados del informe, ha intervenido Samira El Allali, una mujer de origen marroquí de 40 años que lleva 13 viviendo en España. Empezó como trabajadora del hogar en domicilios y ha denunciado lo "mal valorado y poco remunerado" que está este trabajo-cuidado de mayores, limpieza, enfermería, trabajo social, psicología-, aunque reconoce que ella ha vivido experiencias tanto positivas como negativas. Actualmente, trabaja en una Fundación que acompaña a personas refugiadas.Por su parte, desde lade los Mimbrales (Huelva), que ha participado en un proyecto con Cáritas para ofrecer a las personas que viven en los asentamientos un trabajo decente y una vivienda digna, su director financiero, Eugenio Zambrano, ha explicado que con esta iniciativa han querido "romper una barrera". En Berries contrataron a 25 subsaharianos y Zambrano ha asegurado que el proyecto "funciona" no solo desde el punto de vista de lasino también desde la perspectiva económica. "Son trabajadores responsables que quieren un futuro", ha zanjado.