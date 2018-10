El Congreso convalida el Decreto de las VTC, que se tramitará como proyecto de ley

Publicada el 25/10/2018 a las 11:17 Actualizada el 25/10/2018 a las 13:05

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el Real Decreto Ley que abre la puerta a suprimir licencias de vehículos de alquiler con conductor ( VTC ), pero también ha aprobado su tramitación como proyecto de ley, con lo que abre así la puerta a que los grupos. Durante la votación del Decreto han respaldado al Gobierno el PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, el PDeCAT, Compromís, EH-Bildu y Coalición Canaria. Frente a ellos, han votado contra la convalidación PP, Ciudadanos y Foro Asturias, mientras que UPN ha optado por la abstención. No obstante, la oposición ha conseguido, contra el criterio del PSOE y Unidos Podemos, tramitar el Decreto como proyecto de ley. PP, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PDeCAT, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria han sumado mayoría para poder así presentar enmiendas al texto legal.Así, durante el debate sobre la convalidación de este decreto, que abre la puerta a suprimir estas licencias, que dan servicio a plataformas de firmas como, ERC y el PDeCAT han pedido garantías de que las posibles responsabilidades patrimoniales no serán asumidas por la Administración General del Estado, y no por las comunidades autónomas ni los ayuntamientos. Asimismo, han reclamado "garantías reales, firmes" para que "las competencias de la Generalitat queden blindadas" y que, de esta forma, el Estado no recurra ningún acuerdo ni regulación que pueda impulsar su Gobierno autonómico."¿Cuántas veces han hecho caso omiso a las competencias de la Generalitat?", se ha preguntado durante su intervención el portavoz de Fomento de ERC,, mientras que su homólogo en el PDeCAT,, ha recordado que hace dos semanas el propio Tribunal Supremo sentenció contra una regulación adoptada por la Generalitat.