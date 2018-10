Publicada el 25/10/2018 a las 18:55 Actualizada el 25/10/2018 a las 19:43

Juana Rivas ha entregado en la tarde de este jueves a sus dos hijos, de cuatro y 12 años, al padre, Francesco Arcuri, después de que lahaya emitido una orden para que lo hiciera, aunque ella ha garantizado que continuará en este país los próximos días, según informa Europa Press.La entrega de los niños se ha producido en dependencias de la Policía italiana en Cagliari (Italia) en la tarde de este jueves, según han indicado fuentes del equipo jurídico de Francesco Arcuri. Juana Rivas, de Maracena (Granada), fue condenada en España ay seis sin la patria potestad de sus hijos por sustracción de menores, después de que hace dos veranos incumpliera las resoluciones judiciales quea entregarlos al padre, al que acusa de malos tratos.La sentencia no es firme y ha sido recurrida por su defensa. La semana pasada ella volvió a Italia para estar con sus hijos y el domingo decidió no devolvérselos al padre, tras lo que le denunció por supuesto maltrato a los niños . Su expareja, el italiano Francesco Arcuri,reiteradamente haber maltratado a sus hijos y en los últimos días ha emprendido distintas acciones para que Juana Rivas se los entregara atendiendo al régimen de visitas fijado por el juzgado.Juana Rivas volvió a prestar declaración este jueves ante la Policía italiana en relación a la denuncia de malos tratos hacia los niños y un día antes, el miércoles, se reunió en Cagliari con elpara pedirle que se investigue este asunto ante la "vulnerabilidad extrema" en la que a su juicio se encuentran.El equipo que asesora a Juana Rivas ha señalado en un comunicado que, tras los "últimos episodios" ocurridos, el tribunal civil que lleva el tema de la custodia ha fechado, de doce años, para el 13 de noviembre, pero mantienen que esto no es acorde con las "exigencias de protección y de inmediatez" que "los hechos denunciados requieren".