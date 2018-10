La ruptura de relaciones con Casado llega cuando el PSOE necesita al PP para renovar el CGPJ

Publicada el 25/10/2018 a las 12:17 Actualizada el 25/10/2018 a las 12:30

51 jueces candidatos para 12 asientos

Pacto para acabar con el "presidencialismo"

El anuncio del Gobierno de dar por rotas las relaciones con el presidente del PP, Pablo Casado, por implicar a Pedro Sánchez en el "golpe de Estado" de los independentistas catalanes se produce cuando los partidos políticos deben(CGPJ), donde la formación conservadora es imprescindible, según ha informado Europa Press.El Congreso y el Senado tienen abierto un plazo, que concluye la próxima semana, para presentar candidatos a la renovación del actual Consejo que preside Carlos Lesmes. Ese plazo se puede prorrogar ya que el mandato del CGPJLas Cortes deben votar a los 20 vocales del Consejo, de los que 12 han de ser jueces o magistrados preseleccionados por la carrera profesional, y los otros ocho sonLa mitad del CGPJ se elige en el Congreso y la otra mitad en el Senado y, dada la aritmética parlamentaria y la exigencia de mayorías,, ya que en la votación se precisa el apoyo de tres quintos (210 diputados del Congreso) y el PP cuenta además con mayoría absoluta en la Cámara Alta.El pasado 27 de septiembre, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes , remitió al Congreso y al Senado una lista con losseleccionados por las asociaciones y la carrera judicial para intentar ocupar esos 12 asientos reservados a magistrados.En esa relación de nombres figura, magistrada de Audiencia Provincial de Barcelona y esposa del instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo,, así como la exdiputada de Podemos y juez en Canariasy el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4,, instructor del caso Bankia, la pieza relativa a las tarjetas Black o los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona).La lista la integran, además,para que puedan ser elegidos en el cupo de 12 vocales pertenecientes a la carrera judicial por el Congreso y el Senado. Se da la circunstancia de que Espinosa es la independiente que más avales ha reunido entre sus compañeros, un total de 309.Entre los aspirantes también están, actualmente en la Sección 15 de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona y que se hizo popular por ser el juez que llevó la Ley Hipotecaria española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que opta a vocal a propuesta de Juezas y Jueces para la Democracia (JpD).Por contra, entre los eliminados por no cumplir el requisito de ser juez en activo está el magistrado de lo Penal de la Audiencia Nacional destaca el nombre de, a quien se atribuyen las frases más duras contra el PP de la sentencia del caso Gürtel que detonó la moción de censura contra Mariano Rajoy. De Prada se encontraba en excedencia trabajando en el Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya y no se le ha concedido el ingreso, por no estar acreditada la renuncia en dicho puesto, lo que el juez ha tildado deHoras antes de que el Gobierno formalizara ese anuncio de ruptura de relaciones, el PP y PSOE, junto con Unidos Podemos, se unieron en la Comisión de Justicia del Congreso paray así acabar con el "presidencialismo" que a su juicio sufre el órgano de gobierno de los jueces.Esta modificación, que el Pleno del Congreso deberá ratificar la próxima semana, supone de facto(LOPJ) que impulsó el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en 2012.