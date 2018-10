"¡No ensalcen a un dictador, no entierren a Franco en la Catedral de la Almudena!": manifestación este jueves contra el traslado del cuerpo del tirano

Publicada el 25/10/2018 a las 09:04 Actualizada el 25/10/2018 a las 09:24

Colectivos de memoria histórica y de víctimas del franquismo, organizaciones vecinales, políticas, sindicales, y culturales han convocado una manifestación para este jueves a las 19 horas entre la Puerta del Sol y la catedral de Madrid contra el posiblede los restos del dictador Francisco Franco en la Almudena.Los convocantes, entre los que se encuentra Foro por la Memoria, Todos los niños son también mis niños,y Amical de Mauthausen, han iniciado una campaña de change.org llamada 'Franco fuera de la catedral de la Almudena. ¡Un dictador no merece privilegios!", en la que lleva mas de 96.000.ensalza y rinde homenaje a personas que han construido un nación a base de valores democráticos, no a quienes han provocado muerte, sangre, guerra, bombardeos, represión, destrucción, dictadura y terror. Enterrar a un dictador en un lugar tan privilegiado como la catedral de la Almudena no es propio de una era democrática", consideran.Por eso llaman a despertar conciencia sobre el sufrimiento que causó Franco con el asesinato, represión y exilio de muchos españoles civiles inocentes. "Para que nunca más se vuelva a producir un golpe de Estado, ni una Guerra Civil, provocadas ambas por Franco, se tiene que conocer la historia de este país", aseguran."Sin memoria, no hay identidad, ni moral, ni presente, ni brújula futura., manchado de sangre, traición militar y asesinatos civiles, no puede ser nunca motivo de ensalzamiento, ni tener un lugar de culto, y mucho menos en un espacio público o en un lugar de paz como es un templo religioso", prosiguen los colectivos firmantes de esta iniciativa.Por todo ello, los colectivos antifranquistas piden la firma a todos los españoles para pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que no den a Franco un trato privilegiado. "Entiérrenlo en un cementerio común, como se hace con el resto de los mortales. ¡No ensalcen a un dictador,en la Catedral de la Almudena!", concluyen.