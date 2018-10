Bescansa anuncia que dejará su escaño en el Congreso en los primeros meses de 2019

Publicada el 26/10/2018 a las 13:12 Actualizada el 26/10/2018 a las 13:41

La diputada de Unidos Podemosen el Congreso de los Diputados cuando concluyan los trabajos de las comisiones parlamentarias en las que participa, entre ellas, la que estudia la supuesta financiación ilegal del PP, en la que es portavoz pero donde ha sido sustituida en algunas de las últimas sesiones.Así lo anunció Bescansa después de perder las primarias para elegir nuevo secretario general de Podemos Galicia, que han situado a su compañero de bancada,–afín a Pablo Iglesias–, al frente de la formación morada en la comunidad gallega. Según sus cálculos, los trabajos finalizarán, momento en que dejará su escaño en el Congreso. La política compostelana ha asegurado que asume toda la "responsabilidad" del resultado de las primarias internas y ha asegurado que seguirá en la organización de la que es cofundadora y en política, aunque no en las instituciones.Vencer en el proceso de renovación de la Secretaría General de Podemos Galicia era prácticamente la única opción que le quedaba a Bescansa para volver a tener un puesto relevante en la cúpula de Podemos, de la que desapareció tras negarse a concurrir en la lista de Pablo Iglesias en el duro congreso de Vistalegre II. Tras su decisión, Bescansa quedó apartada de los puestos de responsabilidad del partido, y, cuando se conocieron sus planes para sustituir a Iglesias en la Secretaría General de Podemos tras el próximo congreso del partido.De hecho,desde entonces, dado que Bescansa publicó por error un documento proponiendo al ex número dos del partido, Íñigo Errejón, una alianza a largo plazo para unirse contra Iglesias en las primarias para la candidatura a las elecciones generales de 2020 y en el proceso de elección del próximo secretario general de Podemos, en el futuro Vistalegre III. No obstante, el distanciamiento viene de antes: en octubre del año pasado, Bescansa fue apartada de comisiones del Congreso que Podemos considera claves, como la constitucional, después de criticar el posicionamiento del partido morado ante la crisis territorial en Cataluña.En este sentido, ser una de las 17 secretarias generales autonómicas hubiera devuelto a la dirigente un papel importante en Podemos, pese al peso limitado de la rama gallega –con escasa implantación territorial y diluida en En Marea– en la organización. Sin embargo, su derrota ante Gómez-Reino ha evitado que Bescansa pudiera acceder de nuevo al Consejo Ciudadano estatal de Podemos –su máximo órgano entre congresos–, y sobre todo: el altavoz mediático que le hubiera garantizado ser, además de una de las dirigentes críticas con Iglesias, una de las 17 baronesas de Podemos.