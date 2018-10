El Ayuntamiento de Barcelona reprueba la intervención de Felipe VI en el conflicto catalán y pide abolir la monarquía

Publicada el 26/10/2018 a las 17:48 Actualizada el 26/10/2018 a las 18:09

También el Ayuntamiento de BCN reprobará hoy a Felipe VI. Porque efectivamente somos libres de hacerlo, y porque como bien explica Pérez Royo la Monarquía se ha convertido en un obstáculo para los avances democráticos que necesitamos en el siglo XXI.https://t.co/0KUflu1Ysm — Gerardo Pisarello (@G_Pisarello) 26 de octubre de 2018

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha acordado este viernes "rechazar y condenar el posicionamiento del rey Felipe VI, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre", y ha apostado por la. Lo ha acordado mediante unay que han firmado el Gobierno de Ada Colau ERC y los dos concejales no adscritos −Gerard Ardanuy (Demòcrates) y Joan Josep Puigcorbé−, mientras que han descartado firmarla Cs, el PSC PP , informa Europa Press.El texto reafirma el compromiso del Ayuntamiento con los valores republicanos, apuesta por la abolición de "una institución caduca y antidemocrática como la monarquía" y critica laque sostiene que se ha ejercido contra los derechos fundamentales. La declaración también acuerda "reprobar los actos represivos en contra de la ciudadanía y condenar las amenazas de aplicación del artículo 155 de la Constitución , la amenaza de la ilegalización de partidos políticos catalanes".En la exposición de motivos, señala que elque dice representar para acabar con la movilización popular y preservar la unidad de España a cualquier precio, y que lo hizo ejerciendo "una de las funciones por las cuales la dictadura franquista le otorgó privilegios".El pleno ha acordado otra declaración institucional, promovida por el PDeCAT, para pedir la, exigir el fin de la judicialización y reclamar que se den "todas las garantías jurídicas" a políticos y activistas en el extranjero investigados y miembros de CDR.Exige también unaque "garantice su independencia y pleno sometimiento a sus instituciones del Estado de Derecho y a los principios democráticos", evitando arbitrariedades y persecuciones ideológicas, y pide dialogar con el Gobierno central para encontrar una salida y celebrar un referéndum que permita a los catalanes decidir libremente su futuro.El grupo municipal de Cs se ha ausentado del pleno en el momento de la lectura de la declaración, porque no son competencia del Ayuntamiento y son inaceptables, según Carina Mejías: "No tenemos capacidad para exigir la libertad de nadie que esté en la cárcel, yAlberto Fernández (PP) ha advertido de que no guardarán silencio ante quienes quieran desprestigiar las instituciones y destruir lo que es y representa España, y ha lamentado que la formación de la alcaldesa, Ada Colau −que no estaba en el pleno en ese momento− haya firmado una declaración que representa unEl republicano Jordi Coronas le ha replicado que el respeto se gana, no se hereda, y la socialista Carmen Andrés ha defendido lasy ha resaltado que no han firmado las declaraciones porque no las comparten, pero se han quedado con normalidad y por respeto al pleno.El primer teniente de alcalde,, ha destacado en un apunte en Twitter que el Parlament ya reprobó al rey y que este viernes lo han vuelto a hacer en el Ayuntamiento, porquesegún él: "Somos libres de hacerlo".El consejo de Ministros ha decidido este mismo viernes impugnar ante el Tribunal Constitucional la resolución aprobada el 11 de octubre por el Parlament contra el rey y la monarquía, a pesar del criterio en contra expresado por el Consejo de Estado en el dictamen encargado por el Gobierno de Pedro Sánchez.