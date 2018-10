El Gobierno llevará al Parlament al TC porque cree que ha iniciado “un proceso unilateral para proclamar la república”

Publicada el 26/10/2018 a las 13:26 Actualizada el 26/10/2018 a las 14:27

El Gobierno ha anunciado este viernes que recurrirá ante el Constitucional la reprobación de Felipe de Borbón en el Parlament de Cataluña porque considera que la resolución “supone un nuevo intento, como otros anteriores del Parlament de Catalunya, de iniciar uny contraviene la última doctrina emanada del Tribunal Constitucional”.Según la ministra portavoz, Isabel Celaá, “no es admisible ni desde el punto de vista político ni jurídico el intento de abolición” de la monarquía “ni el “ataque injustificado” a Felipe de Borbón; es unade la Cámara autonomica catalana que vulnera la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía”.Con el recurso al TC, Pedro Sánchez decide ignorar el punto de vista del Consejo de Estado, según el cual la resolución del Parlament no es impugnable porque tiene naturaleza política y no jurídica y, por tanto, no tiene ningún efecto. El Gobierno “agradece y respeta” la opinión y el trabajo del Consejo de Estado, subrayó Celáa, “pero no comparte” su argumentación y por eso “interpondrá recurso al Constitucional impugnando la resolución”.El Consejo de Estado no ha hallado base para recurrir a pesar de entender que la resolución constituye “unque “degrada” el trabajo de las instituciones y supone“una total falta de respeto a la más alta magistratura del Estado”.Aunque no figuran en la resolución del Consejo de Ministros, la portavoz Isabel Celaçal añadió a los motivos para impugnar la resolución del Parlament el “sentido de Estado” y que“El Gobierno considera que no es objeto de debate lo que concierte a la Corona” ni “al cambio y la modificación de la forma de Estado. La figura del jefe del Estado es inviolable y no puede ser objeto de disputa partidaria en una Cámara autonómica”, remachó.Celaá, no obstante, quiso situar “en el Parlament” la acusación de querer intentar, nuevamente, proclamar la república yen el que participa Podemos y que es en este momento e principal aliado del Gobierno y del PSOE en el Congreso de los Diputados.