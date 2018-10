La madre de las dos niñas asesinadas por su expareja exige responsabilidades: "No encontré amparo"

Publicada el 26/10/2018 a las 16:58 Actualizada el 26/10/2018 a las 18:05

Itziar Prats, la mujer cuya expareja asesinó a sus dosel pasado mes de septiembre en Castellón, ha avanzado que, debido a que el sistema "ha fallado" en su protección y la de las dos menores, exigiráa las administraciones implicadas y, si no se asumen "voluntariamente", acudirá a los tribunales. "No encontré amparo. Ya es tarde para mí. Es tarde, sobre todo, para Nerea y Martina, irremediablemente", sostiene, según informa Europa Press.Así lo ha expresado el portavoz de la familia y primo de la víctima, Gabriel Rubio, quien ha leído un comunicado en su nombre en la sede del Defensor del Pueblo , "ante la imposibilidad de hacerlo ella misma". El familiar ha relatado los diversos "fallos" que se dieron en este caso en el que, entre otras cosas, la jueza especializadade protección que Itziar Prats solicitó para ella y sus hijas ante las amenazas de muerte de su agresor y padre de las menores. Este acabó matando a las pequeñas durante el régimen de visitas y después se suicidó.En su comunicado, Itziar Prats ha afirmado que "ningún equipo psicosocial" le había reconocido ni en "este caso" que existiera "peligrosidad para unas menores". La madre, que estudióen la Universidad Complutense de Madrid, lamentó que después de trabajar toda su vida desde el "servicio a los demás" como "educadora social en un centro de menores", no hubiera recibido ayuda cuando fue ella quien pidió socorro."El sistema ha fallado, todos lo reconocen, pero ninguna administración asume lasde su responsabilidad", señala Itziar en el texto escrito, en el que también agradece el apoyo recibido desde hace un mes cuando sus hijas fueron asesinadas. "Yo necesité protección, acudí a las instituciones con respeto a todas las normas, con las actuaciones y protocolos que el sistema facilita, los que deben seguirse sin actuar por los propios medios, pero no funcionaron", lamenta.